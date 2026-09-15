Charlotte e Miranda, reunion fuori dal set: insieme come ai tempi di Sex and the City

Cynthia Nixon e Kristin Davis si ritrovano a Los Angeles prima degli Emmy, tra nostalgia da Sex and the City e due look agli antipodi

Getty Images Sex and the City, l’elogio del tempo che passa nelle prime foto dal set

Kristin Davis e Cynthia Nixon, per tutti ancora inevitabilmente Charlotte e Miranda, si sono ritrovate a Los Angeles durante i festeggiamenti che precedono gli Emmy e l’effetto nostalgia è stato immediato. Sorridenti, complici e vicinissime davanti ai fotografi, le due attrici hanno riportato per un attimo indietro l’orologio ai tempi di Sex and the City. Con una differenza: stavolta niente Carrie, niente taxi gialli e nessun tavolino nel cuore di Manhattan.

Charlotte e Miranda di nuovo insieme, la reunion che fa subito Sex and the City

Vederle una accanto all’altra continua a provocare una reazione quasi automatica. Perché Kristin Davis e Cynthia Nixon non sono soltanto due attrici che hanno condiviso per anni lo stesso set: nell’immaginario pop sono rimaste Charlotte York e Miranda Hobbes, due delle quattro amiche che hanno cambiato il modo di raccontare in televisione relazioni, sesso, amicizia e vita femminile adulta.

Le due si sono ritrovate durante uno degli appuntamenti organizzati a Los Angeles nel weekend degli Emmy 2026, regalando ai fotografi una piccola reunion di Sex and the City. Pochi giorni prima della cerimonia, Cynthia e Kristin erano infatti tra gli ospiti dell’evento benefico Evening Before organizzato dal Motion Picture & Television Fund, una delle tradizionali occasioni di incontro che precedono i premi.

Nelle immagini stanno strette, un braccio intorno alla vita dell’altra, con quell’intesa che non ha bisogno di essere costruita per l’obiettivo. E naturalmente la domanda è arrivata quasi da sola: dov’è Sarah Jessica Parker? L’assenza di Carrie rende lo scatto ancora più curioso, perché lascia Miranda e Charlotte sole al centro della scena, una coppia che nella serie funzionava proprio grazie alle enormi differenze caratteriali.

La reunion arriva inoltre dopo la chiusura del capitolo più recente della storia, And Just Like That…, terminato nel 2025 dopo aver riportato sullo schermo Carrie, Miranda e Charlotte adulte, alle prese con una New York e con vite molto diverse da quelle degli anni Novanta e Duemila. Proprio per questo rivedere Nixon e Davis insieme fuori dal set ha qualcosa di particolarmente affettuoso: non c’è più una nuova stagione da promuovere, soltanto una storia condivisa che continua a seguire entrambe.

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Cynthia Nixon in Issey Miyake, il look scultoreo color borgogna

Se la reunion accende la nostalgia, a catturare subito lo sguardo è però il look di Cynthia Nixon. L’attrice sceglie Issey Miyake, Maison con cui ha già dimostrato di avere una certa sintonia stilistica, e indossa un abito lungo in una profonda tonalità borgogna, perfetta per accompagnare la sua carnagione chiara e il biondo dei capelli.

La costruzione è decisamente più interessante della classica silhouette da cocktail party. Il tessuto plissé viene lavorato attraverso pieghe geometriche, pannelli sovrapposti e volumi asimmetrici, che si aprono soprattutto sul fianco creando una sorta di movimento scultoreo. Non è un vestito che cerca di modellare il corpo secondo la solita idea di abito da sera aderente: al contrario, costruisce una forma propria attorno alla figura.

La parte superiore resta relativamente pulita, con scollo alto e spalle scoperte, mentre il volume cresce progressivamente verso il basso. I diversi orientamenti del plissé disegnano linee diagonali e curve che impediscono al monocromo di diventare piatto. Il risultato ha qualcosa di architettonico, ma mantiene una morbidezza adatta all’occasione.

Nixon completa il look con orecchini pendenti luminosi, un anello importante e scarpe gioiello dorate che si intravedono sotto l’orlo. I capelli sono raccolti con semplicità, lasciando libero il viso, mentre il make-up resta delicato. Una scelta coerente: con un abito così costruito, aggiungere altro avrebbe soltanto appesantito l’insieme.

E c’è anche una piccola coincidenza fashion che farà sorridere le fan più attente. Proprio parlando del guardaroba di Miranda, Nixon ha raccontato durante gli Emmy 2026 di conservare ancora moltissimi abiti indossati ai tempi di Sex and the City: secondo l’attrice, circa un terzo del suo armadio sarebbe composto da pezzi arrivati direttamente dal set. A quanto pare, Miranda non ha mai davvero lasciato casa.

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