Torna a “Verissimo” a 12 anni dal “GF”: la nuova vita di Veronica Ciardi

Sugli schermi televisivi non si vedeva da un bel po’, Veronica Ciardi, verace romana salita alla ribalta nella casa del Grande Fratello 10, tra i concorrenti più memorabili del reality show, prima che diventasse Vip, quando a popolarlo erano persone “comuni”.

A dodici anni di distanza dalla partecipazione nel famoso programma di Canale 5, Ciardi torna oggi negli studi Mediaset e, intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, racconta la sua nuova vita, da mamma e moglie di un famoso calciatore.

Veronica Ciardi: la cattiva ragazza del GF 10

Correva l’anno 2010 e il Grande Fratello era un programma seguitissimo, ancor più di oggi. A popolare la Casa più spiata della televisione, c’erano i Nip – Non Important People, persone normali che, sotto sotto, speravano raggiungere la celebrità.

Tra i concorrenti di quella decima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, accanto al famoso principe George Leonard, c’era la 24enne Veronica Ciardi. Romana con la battuta sempre pronta, Ciardi si fece notare per il suo rapporto con la compagna di gioco Sarah Nile. Le due, dopo essere diventate amiche intime, iniziarono a mostrarsi in atteggiamenti molto affettuosi e, tra baci e carezze, la loro sembrava molto più di un’amicizia.

“Non siamo lesbiche”, dichiararono poi le due una volta uscite dalla casa del GF, aggiungendo, però, che avevano intenzione di andare a vivere insieme. Di quel rapporto non si è poi più saputo nulla e la stessa Veronica Ciardi, dopo una breve esperienza come inviata di Pomeriggio Cinque e la partecipazione al film Una cella per due di Enzo Salvi, si è ritirata dalla vita pubblica.

Il matrimonio con il campione Federico Bernardeschi

Per anni la provocante gieffina non si è più vista (anche i profili social erano privati), fino a quando, nel 2016, ha incontrato Federico Bernardeschi, popolarissimo calciatore. La storia con uno dei campioni della nazionale italiana non poteva di certo essere tenuta nascosta, seppur la coppia non si sia mai sbottonata, né sui social né con la stampa.

I due riuscirono a tenere segreta persino la nascita della primogenita Deva, la cui nascita, nel 2019, fu svelata dal giornalista Gabriele Parpiglia solo alcuni mesi dopo. La famiglia si allarga ulteriormente nel 2021 con l’arrivo della seconda figlia Lena. E poco tempo dopo, la relazione viene ufficializzata, stavolta in pompa magna. Nessun segreto, infatti, sul matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi. La cerimonia tenutasi al Duomo di Carrara appena 48 ore dopo la vittoria del campione agli Europei di calcio, è stata trasmessa in diretta televisiva e condivisa sul web attimo per attimo.

La nuova vita da mamma in Canada

“Oggi mi diverto molto di più” ha raccontato Veronica Ciardi a Silvia Toffanin. La vita da provocatrice e “mangiauomini”, quella che la rese famosa ai tempi del Grande Fratello, è ormai un capitolo chiuso. Oggi Veronica è una mamma a tempo pieno. “Siamo molto cresciuti, sia come coppia che come uomo e donna” ha confidato Bernardeschi, seduto accanto alla moglie negli studi di Verissimo.

Anche Roma è ormai lontana, la famiglia si è infatti trasferita a Toronto, in Canada, per seguire la carriera del campione del pallone. La lontananza dalla Capitale non sembra tuttavia un problema per l’ex gieffina, “sono una nomade” ha detto. Viaggiare non le dispiace, l’importante è avere accanto le sue bambine e l’inseparabile marito.