Tutti pazzi per le ricette delle crêpes (salate, dolci o senza burro)

Origini delle crêpes

Morbide, sottili, dorate e soprattutto gustosissime. Chi non va matto per le crêpes? Dolci tipicamente associati alla cultura gastronomica francese, ma famosi praticamente in tutto il mondo, in Francia hanno anche una giornata dedicata, il 2 febbraio, che coincide con la Candelora, festa della purificazione della Vergine Maria e la presentazione di Gesù al Tempio che cade a 40 giorni di distanza dal Natale.

In memoria di questo evento, a partire dal V secolo, fu organizzata una processione annuale, nel corso della quale si accendevano dei ceri benedetti. Secondo la leggenda – come riporta il sito Explore France – in occasione di una di queste processioni è nata la tradizione di mangiare le crêpes il 2 febbraio. Per incoraggiare e ricompensare i numerosi pellegrini giunti a Roma per festeggiare la Candelora, Papa Gelasio, ordinò infatti che dalle cucine vaticane si portassero grandi quantitativi di uova e farina, con i quali sarebbero state create le prime rudimentali crêpes (da crispus, ondulato in latino).

In Francia, la tradizione vuole per la Candelora si faccia saltare la prima crêpe con la mano destra, tenendo nella mano sinistra una moneta se si vuole ricchezza e prosperità per l’anno a venire.

Impasto di base delle crêpes

Sciogli 50 g di burro a fiamma dolce in un pentolino e versalo in una ciotola. Unisci 600 g di latte, 200 g di farina, 4 uova, un pizzico di sale e mescola fino a ottenere un composto liquido. Copri con pellicola trasparente e lascia riposare il composto il frigo per 30 minuti. Fai scaldare poco burro in una padella antiaderente, quindi versa un piccolo mestolo di pastella e distribuiscila omogeneamente su tutta la superficie facendo ruotare la padella con movimenti circolari. Lascia cuocere un minuto su ciascun lato o fino a che i bordi della crêpe si colorano e si rialzano leggermente. Trasferisci su un piatto piano e copri con un canovaccio di cotone per tenerla in caldo. Prosegui dunque sino ad esaurimento della pastella.

Con questo impasto è possibile farcire le crêpes come si desidera: con crema alle nocciole, formaggio spalmabile, marmellata o ricotta. In alternativa, possono essere consumate tal quali spolverate con zucchero a velo.

Crêpes al cacao

Nel boccale di un mixer, versa 100 g di farina, 2 cucchiai rasi di cacao in polvere, 1 cucchiaio colmo di zucchero e un pizzico di sale. Mescola e aggiungi 250 g di latte intero, 2 uova e 2 cucchiai di olio di semi di girasole. Frulla fino a ottenere una pastella. Copri con pellicola trasparente e lascia da parte per 30 minuti. Spennella una padella antiaderente con una noce di burro, aggiungi un piccolo mestolo di pastella e distribuiscila omogeneamente su tutta la superficie facendo ruotare la padella con movimenti circolari. Lascia cuocere un paio di minuti su ciascun lato o fino a che i bordi della crêpe si colorano e si rialzano leggermente. Trasferisci su un piatto piano e copri con un canovaccio di cotone per tenerla in caldo. Prosegui dunque sino ad esaurimento della pastella.

Crêpes senza burro e senza lattosio

In una ciotola, unisci 400 g di bevanda vegetale (“latte di riso”) con 4 uova, 50 g di zucchero, 1 cucchiaino di zucchero vanigliato, 150 g di farina e 2 cucchiaini di olio di semi di girasole. Amalgama bene gli ingredienti, quindi versa 50 g di acqua e mescola. Copri con pellicola trasparente e lascia riposare il composto il frigo per 30 minuti. Spennella una padella antiaderente con un filo di olio di semi di girasole, aggiungi un piccolo mestolo di pastella e distribuiscila omogeneamente su tutta la superficie facendo ruotare la padella con movimenti circolari. Lascia cuocere un minuto su ciascun lato o fino a che i bordi della crêpe si colorano e si rialzano leggermente. Trasferisci su un piatto piano e copri con un canovaccio di cotone per tenerla in caldo. Prosegui dunque sino ad esaurimento della pastella. Infine, spalma della confettura sulle crêpes e piega in due o in quattro.

Crêpes gluten free di grano saraceno

Nel boccale di un mixer, mescola 200 g di farina di grano saraceno con 150 g di latte e un pizzico di sale. Unisci poco alla volta 300 g di acqua e frulla fino a ottenere una pastella. Trasferiscila in una ciotola, coprila con pellicola trasparente e tieni da parte.

Nel frattempo prepara una farcitura ammorbidendo con una forchetta della ricotta fresca e tagliando a striscioline del salmone affumicato.

Quindi fai scaldare poco burro in una padella antiaderente, quindi versa un piccolo mestolo di pastella e distribuiscila omogeneamente su tutta la superficie facendo ruotare la padella con movimenti circolari. Lascia cuocere un minuto su ciascun lato o fino a che i bordi della crêpe si colorano e si rialzano leggermente. Prosegui sino ad esaurimento della pastella. Farcisci le crêpes e riponile in frigo, coperte con pellicola trasparente, fino al momento di servire.