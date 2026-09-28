Ultimo conquista anche il cinema: il suo film-concerto segna un nuovo record

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ultimo

C’è chi riempie gli stadi e chi domina il box office. Ultimo, a quanto pare, riesce a fare entrambe le cose: dopo aver trasformato il concerto di Tor Vergata in uno degli appuntamenti musicali più imponenti della sua carriera, Niccolò Moriconi (il suo vero nome) ha portato quella notte sul grande schermo con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata. E la risposta dei fan non si è fatta attendere: il film-evento ha conquistato le sale italiane, raggiungendo 2,64 milioni di euro di incassi e quasi 168mila spettatori nei primi sei giorni di programmazione. Numeri che confermano ancora una volta il legame fortissimo tra il cantautore romano e il suo pubblico.

Ultimo conquista anche il cinema: il suo film è un successo

Il film Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi e arrivato nelle sale il 22 settembre, racconta il grande concerto che Ultimo ha tenuto a Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio. Una serata che aveva già assunto le dimensioni di un evento irripetibile, con oltre 250mila persone riunite davanti al palco.

Portare tutto questo al cinema significava permettere a chi c’era di vivere nuovamente quelle emozioni e, allo stesso tempo, offrire a chi non aveva partecipato la possibilità di entrare almeno per qualche ora nell’atmosfera del concerto.

Una formula che, a quanto pare, ha funzionato fin dal debutto visto che nei primi due giorni il film aveva già superato 1,2 milioni di euro e sfiorato le 80mila presenze, registrando risultati superiori a quelli ottenuti al debutto da altri celebri film-concerto italiani. Non una semplice proiezione, quindi, ma quasi un nuovo appuntamento live: nelle sale i fan hanno cantato le canzoni, si sono emozionati e hanno trasformato il cinema in una sorta di prolungamento ideale del concerto.

E a rendere ancora più interessante il risultato è la particolare classifica del weekend: tra il 24 e il 27 settembre, infatti, al primo posto si è piazzato il ritorno nelle sale di Avengers: Endgame Extra, che ha raccolto oltre 2,3 milioni di euro in quattro giorni. Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata si è classificato secondo nel weekend, ma considerando l’intero periodo dal debutto del 22 settembre ha raggiunto quota 2.640.994 euro.

Un risultato significativo soprattutto perché stiamo parlando di un film-evento musicale, con una programmazione limitata fino al 30 settembre, e non di una tradizionale uscita cinematografica.

Il successo, del resto, era apparso evidente già dalla prima giornata: il 22 settembre il film aveva incassato oltre 850mila euro, conquistando immediatamente la vetta del box office. Una data tutt’altro che casuale per il mondo di Ultimo, visto che 22 settembre è anche il titolo di una delle sue canzoni.

Da Tor Vergata al grande schermo, il fenomeno Ultimo continua

Dietro ai numeri, però, c’è soprattutto la storia di un rapporto con i fan costruito negli anni: Ultimo infatti ha fatto della dimensione emotiva uno dei tratti distintivi della propria musica fatta di fragilità, sogni, amori e paure che sono poi diventate canzoni nelle quali il pubblico sembra riconoscersi senza difficoltà.

Anche per questo Tutto. Live a Tor Vergata va oltre il classico film-concerto: sul grande schermo trovano spazio non soltanto le immagini dello show, ma anche il backstage, nel quale non è mancata la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, e quei momenti che permettono di osservare ciò che accade lontano dal palco.

E Ultimo ha voluto rendere ancora più speciale l’esperienza facendo una sorpresa ai fan: in occasione dell’uscita si è infatti presentato inaspettatamente in due cinema romani, incontrando il pubblico che era andato a vedere il film.

Dallo stadio alla sala cinematografica, insomma, cambia lo scenario ma non sembra cambiare la risposta del pubblico e, mentre Tutto. Live a Tor Vergata continua la sua corsa fino al 30 settembre, Ultimo può aggiungere un altro importante risultato a una carriera che, almeno per il momento, sembra conoscere pochissime pause.