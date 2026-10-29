Affari Tuoi, Denise si affida al numero del cuore e lascia 75mila euro: “Che gufata!”

IPA Stefano De Martino

La sorella Giorgia aveva già indovinato il contenuto di un pacco, ma Denise ha preferito non darle ascolto proprio sul finale. Nella puntata di Affari Tuoi del 29 ottobre, la concorrente dell’Emilia-Romagna torna a casa con 15mila euro, mentre i 75mila restano nel pacco che avrebbe potuto prendere. Una partita cominciata con la visita di Gaia e complicata quasi subito dall’uscita del premio più alto.

Affari Tuoi, Gaia entra in studio e Denise perde i 300mila euro

Denise arriva da Cesenatico, lavora come segretaria nella palestra del nipote ed è mamma di Donato e Riccardo. A giocare con lei c’è la sorella Giorgia, con la quale condivide anche le vacanze, anche se non mancano le discussioni: Giorgia organizza le giornate dal mattino alla sera e Denise scherza sul fatto di aver bisogno di altre ferie per riposarsi.

La prima sorpresa è nel pacco numero 2 del Piemonte, dove si nasconde Gaia. La cantante presenta Senza allegria e racconta a Stefano De Martino di aver coinvolto la famiglia nei cori in portoghese del brano, sia per una ragione affettiva sia perché faticava a trovare coristi che conoscessero la lingua. “Ce li ho a casa”, scherza.

L’allegria dura poco: al secondo tiro Denise sceglie il 9 della Basilicata, custodito da Rocco proprio nel giorno del suo compleanno, ed elimina i 300mila euro.

Giorgia indovina i 5 euro e cambia la partita

La concorrente prosegue tra altri premi importanti che lasciano il tabellone, ma a un certo punto può contare sull’intuizione di Giorgia. La sorella è convinta che nel pacco iniziale, il numero 14, ci siano 5 euro e Denise decide di cambiarlo con il 3. Quando il 14 viene aperto, la previsione si rivela esatta.

Verso il finale restano 200 euro, 15mila e 75mila euro. Denise deve scegliere tra il 7 della Valle d’Aosta e il 16 della Lombardia, un numero associato a un sogno e a ricordi familiari dolorosi. Preferisce conservare il 16 per ultimo e apre il 7, trovando i 200 euro: ora le due sorelle hanno la certezza di una vincita a cinque cifre.

Denise rifiuta il cambio, la sorella aveva ragione

Il Dottore stabilisce un’offerta di 38mila euro, ma Denise può ottenerla soltanto se pesca la carta giusta. Dalle carte esce invece il cambio, così deve decidere se tenere il suo 3 oppure prendere il 16. Lei pensa di avere 75mila euro, mentre Giorgia indica i 15mila.

Stefano De Martino chiede anche il parere degli altri concorrenti: 13 terrebbero il pacco e 7 lo cambierebbero. Denise sceglie di conservarlo perché il numero 3 l’ha accompagnata in momenti importanti della vita, nonostante il diverso parere della sorella.

Prima dell’apertura, il conduttore ripercorre la partita e riconosce il ruolo di Giorgia: “Giorgia è stata un po’ la bussola di questa partita”, osserva, ricordando anche la sua intuizione sui 5 euro. Poi le chiede quindi quanto pensa ci sia nel pacco della sorella e Giorgia, che inizialmente aveva indicato i 15mila euro, cambia idea: adesso è convinta che ci siano i 75mila. “Che gufata!”, esclama subito Denise, mentre in studio si prepara l’ultimo conto alla rovescia.

Quando viene aperto il numero 3, però, compaiono 15mila euro, proprio la cifra che Giorgia aveva indicato in precedenza. I 75mila sono rimasti nel numero 16 e Denise torna a casa con una vincita importante, anche se il cambio rifiutato le avrebbe permesso di ottenere 60mila euro in più.