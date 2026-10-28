Katie Holmes con il bomber di pelle bordeaux è la nuova ossessione. L’alternativa economica per replicare il look

Katie Holmes a New York sfoggia il capospalla ossessione del momento: il bomber in pelle bordeuax

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

3 min di lettura

Katie Holmes con il bomber di pelle bordeaux è la nuova ossessione. L’alternativa economica per replicare il look
Getty Images
Katie Holmes

Da semplice ragazza della porta accanto a icona di stile: Katie Holmes ne ha fatta di strada in questi anni trasformandosi in una vera e propria trend setter. Famosissima per il ruolo di Joey Potter in Dawson’s Creek, l’attrice oggi è una appassionata di moda e i suoi look sono davvero favolosi. L’ultimo ci racconta uno dei trend del momento ed è assolutamente da copiare subito.

Katie infatti è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di New York sfoggiando un bomber in pelle bordeaux. Un capospalla capace di unire due delle ossessioni di questo autunno-inverno 2026, da acquistare e indossare in tantissime occasioni. Nelle immagini Katie Holmes è favolosa: la star passeggia mentre parla al telefono, con degli occhiali da sole cat eye e capelli sciolti.

Katie Holmes stupenda con il bomber bordeaux

Il protagonista assoluto del suo look è il bomber bordeaux, con volumi oversize e una silhouette decisamente rilassata. Un capospalla con finitura lucida e volumi contemporanei, ma dal sapore retrò. Katie Holmes ha scelto di abbinarlo ad un maglione morbido e caldo, infilato nei jeans creando un gioco di contrasti raffinato. Per completare l’outfit la diva ha puntato su un paio di jeans baggy blu scuro, perfetti per regalare un tocco urban.

Katie Holmes con il bomber bordeaux da copiare
Getty Images
Katie Holmes con il bomber bordeaux a NY

Katie ci insegna quanto sia importante – soprattutto in autunno – scegliere il capospalla giusto per creare il nostro look e comunicare lo stile che vogliamo. Il bomber d’altronde è l’ossessione del momento. Perfetto da indossare in questi mesi di transizione in cui il meteo e le temperature cambiano in fretta.

Decisamente lontano dalle imbottiture pesanti in stile militare, quest’anno il bomber è leggero e versatile, raffinatissimo e super morbido. Oversize e cropped, si presenta in una nuova versione più sofisticata, diventando il capospalla da scegliere quando vuoi vestirti a strati e non sai davvero cosa metterti.

Puoi indossarlo per andare in ufficio la mattina, ma anche quando le tue amiche organizzano un aperitivo. Si abbina alla perfezione al denim, dunque puoi indossarlo nei look quotidiani, a sta benissimo anche con capi più eleganti. In sostanza è un pezzo che riesce a seguire l’andamento della tua giornata, adattandosi e trasformandosi a seconda delle esigenze.

Di che colore sceglierlo? Ovviamente bordeaux! Questo colore è riuscito, in pochi mesi, a superare persino il nero nelle classifiche di gradimento delle trend setter. Anche Katie Holmes lo adora e ha scelto di sfoggiarlo in più occasioni.

Il look di Katie Holmes a New York da copiare
Getty Images
Il look di Katie Holmes a New York: bomber bordeaux e jeans

D’altronde il bordeaux ha moltissimi vantaggi. Parliamo di una tonalità elegante e chic, facilissima da abbinare e capace di rendere qualsiasi look sofisticato, elevandolo. Non a caso nelle ultime settimane abbiamo visto questo colore comparire ovunque, dalle giacche alle borse, passando per gli abiti e gli stivali, sino alle sneakers.

Questo colore non stanca mai e si accosta alla perfezione a tante altre nuance, senza sovrastarle. Il bomber bordeaux, ad esempio, sta benissimo con il denim, con il grigio di un completo da ufficio oppure con il cammello di un paio di stivali da sfoggiare a cena.

Ciò che rende tutto più favoloso? Per copiare il look di Katie Holmes non serve spendere un patrimonio, ma su Amazon si possono trovare tante valide alternative a meno di 40 euro.

Bomber bordeaux Leacoolkey
Bomber bordeaux Leacoolkey
Bomber da donna oversize
39,99 EUR
Acquista su Amazon
Offerta
Bomber bordeaux CMTOP
Bomber bordeaux CMTOP
Bomber da donna con zip
27,99 EUR −18% 22,99 EUR
Acquista su Amazon
Bomber bordeaux Cufezn
Bomber bordeaux Cufezn
Bomber da donna Y2K
53,69 EUR
Acquista su Amazon
Bomber bordeaux Modeewel
Bomber bordeaux Modeewel
Bomber da donna impermeabile
40,09 EUR
Acquista su Amazon
Bomber bordeaux Generish
Bomber bordeaux Generish
Bomber da donna crop
41,39 EUR
Acquista su Amazon

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Katie Holmes Shopping ModaStar e Vip