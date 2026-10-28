Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Katie Holmes

Da semplice ragazza della porta accanto a icona di stile: Katie Holmes ne ha fatta di strada in questi anni trasformandosi in una vera e propria trend setter. Famosissima per il ruolo di Joey Potter in Dawson’s Creek, l’attrice oggi è una appassionata di moda e i suoi look sono davvero favolosi. L’ultimo ci racconta uno dei trend del momento ed è assolutamente da copiare subito.

Katie infatti è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di New York sfoggiando un bomber in pelle bordeaux. Un capospalla capace di unire due delle ossessioni di questo autunno-inverno 2026, da acquistare e indossare in tantissime occasioni. Nelle immagini Katie Holmes è favolosa: la star passeggia mentre parla al telefono, con degli occhiali da sole cat eye e capelli sciolti.

Katie Holmes stupenda con il bomber bordeaux

Il protagonista assoluto del suo look è il bomber bordeaux, con volumi oversize e una silhouette decisamente rilassata. Un capospalla con finitura lucida e volumi contemporanei, ma dal sapore retrò. Katie Holmes ha scelto di abbinarlo ad un maglione morbido e caldo, infilato nei jeans creando un gioco di contrasti raffinato. Per completare l’outfit la diva ha puntato su un paio di jeans baggy blu scuro, perfetti per regalare un tocco urban.

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Katie ci insegna quanto sia importante – soprattutto in autunno – scegliere il capospalla giusto per creare il nostro look e comunicare lo stile che vogliamo. Il bomber d’altronde è l’ossessione del momento. Perfetto da indossare in questi mesi di transizione in cui il meteo e le temperature cambiano in fretta.

Decisamente lontano dalle imbottiture pesanti in stile militare, quest’anno il bomber è leggero e versatile, raffinatissimo e super morbido. Oversize e cropped, si presenta in una nuova versione più sofisticata, diventando il capospalla da scegliere quando vuoi vestirti a strati e non sai davvero cosa metterti.

Puoi indossarlo per andare in ufficio la mattina, ma anche quando le tue amiche organizzano un aperitivo. Si abbina alla perfezione al denim, dunque puoi indossarlo nei look quotidiani, a sta benissimo anche con capi più eleganti. In sostanza è un pezzo che riesce a seguire l’andamento della tua giornata, adattandosi e trasformandosi a seconda delle esigenze.

Di che colore sceglierlo? Ovviamente bordeaux! Questo colore è riuscito, in pochi mesi, a superare persino il nero nelle classifiche di gradimento delle trend setter. Anche Katie Holmes lo adora e ha scelto di sfoggiarlo in più occasioni.

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D’altronde il bordeaux ha moltissimi vantaggi. Parliamo di una tonalità elegante e chic, facilissima da abbinare e capace di rendere qualsiasi look sofisticato, elevandolo. Non a caso nelle ultime settimane abbiamo visto questo colore comparire ovunque, dalle giacche alle borse, passando per gli abiti e gli stivali, sino alle sneakers.

Questo colore non stanca mai e si accosta alla perfezione a tante altre nuance, senza sovrastarle. Il bomber bordeaux, ad esempio, sta benissimo con il denim, con il grigio di un completo da ufficio oppure con il cammello di un paio di stivali da sfoggiare a cena.

Ciò che rende tutto più favoloso? Per copiare il look di Katie Holmes non serve spendere un patrimonio, ma su Amazon si possono trovare tante valide alternative a meno di 40 euro.

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