Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Katie Holmes

Katie Holmes ci svela le scarpe più cool della stagione. Sono i mocassini color cioccolato che hanno conquistato prima le passerelle, poi influencer e trend setter. Delle scarpe perfette da abbinare ovunque, dal sapore old money e arrivate per sostituire i classicissimi mocassini neri.

L’attrice ed ex moglie di Tom Cruise ha sempre avuto una grandissima passione per la moda. Per questo è la persona giusta da seguire per scoprire tutte le tendenze.

Dopo averci svelato che tutte indosseremo il bomber di pelle bordeaux, Katie Holmes ci ha mostrato un altro pezzo imperdibile per il nostro armadio. Si tratta dei mocassini, declinati però nella nuance chocolate. Un colore che si accosta alla perfezione a qualsiasi look e che è l’ideale per traghettarci verso le giornate più fredde che verranno.

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I mocassini marroni sono il nuovo trend

Partiamo dal colore che quest’anno dominerà gli outfit non solo invernali e autunnali. Si tratta del marrone declinato però in tantissime sfumature dal cioccolato fondente al cuoio, passando per il cognac, il caramello e il moka. Un colore very chic e glam che, come ci dimostra Katie Holmes, è in grado di rendere originale ed elegante qualsiasi look.

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Anche per quanto riguarda i modelli di mocassini abbiamo tantissime varianti. Si parte dai mocassini classici marroni. Dal sapore boyish, con un design pulito e in pelle liscia, sono le scarpe su cui puntare per portarsi a casa qualcosa che non passerà mai di moda e che ci accompagnerà nelle prossime stagioni. In particolare nelle tonalità più scure, come il cognac oppure il moka.

Se hai voglia di sperimentare un po’ opta per i modelli che vanno oltre l’essenziale, arricchiti con cuciture a vista o fibbie. In questo caso puoi scegliere i mocassini marroni con un finish lucido oppure opaco in base ai tuoi gusti.

Nella sua versione slouchy, il mocassino è la scarpa da indossare se cerchi comodità estrema, ma senza rinunciare ad essere trendy. In questo caso il mocassino sarà meno rigido, perfetto per seguire la silhouette del piede e così leggero da sembrare una pantofola. Un modello che si abbina perfettamente a pantaloni sartoriali morbidi, jeans dritti oppure cropped. L’importante è seguire una regola fondamentale: la scarpa dovrà essere a vista.

I mocassini scamosciati marroni sono un altro grande trend imperdibile. In suede e facilissimo da indossare, questo mocassino è il più amato dalle fashioniste. Da scegliere nella tonalità caramello o tabacco.

Il bello dei mocassini è che sono perfetti non solo per chi ama le scarpe morbide e flat, ma anche per chi sogna i tacchi. La versione col tacco – ideale per l’ufficio e per il tempo libero – è super femminile, con la punta affusolata e un design capace di slanciare la figura.

Anche in questo caso le variazioni sono numerose, con finish lucido, applicazioni e fibbie. Una scarpa da sfoggiare con calze spesse, gonne lunghe o gonne scozzesi. Jeans baggy, pantaloni morbidi, longuette e ovviamente i capispalla più trendy dal trench al bomber, sino al cappotto lungo.

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