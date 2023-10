Gli outfit da red carpet, fatti di abiti da sogno e gioielli da capogiro, sono affascinanti, ma parecchio più utili sono i look streetwear, quelli che le star indossano nella vita di tutti i giorni: da questi possiamo prendere spunto e lasciarsi ispirare. E sono tutti da copiare i mocassini di Blake Lively . Un raffinato modello bicolor dal tacco semi-alto, in grado di donare un’aria chic anche al look più casual.