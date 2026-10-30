La camicia a righe è molto più di un capo basic è il dettaglio di stile che attraversa intere generazioni e trasforma anche il look più semplice, parola di celebs

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GettyImages Cara Delevingne, Charlize Theron e Kate Moss ci mostrano come indossare la camicia a righe

Ci sono dei capi diventati un grande classico del nostro guardaroba e sistematicamente, allo scoccare dell’autunno, tornano a stuzzicarci perché sono pratici, versatili e li possiamo indossare da mattina a sera senza preoccuparci degli abbinamenti. In queste giornate in cui le temperature sono ancora miti, la camicia a righe domina il nostro guardaroba. A confermare il suo ruolo di capo jolly non siamo solo noi, ma anche le celebs che amano sfoggiarla in ogni occasione. Charlize Theron, Cara Delevingne e Kate Moss non solo ci mostrano come indossare la camicia a righe in modo meno formale e cool, ma ci dicono che è il capo che non conosce età.

Un classico che va oltre le generazioni

Se c’è una cosa che abbiamo imparato seguendo i post e le occasioni mondane delle star è che la camicia a righe piace alle celeb. Lo dimostrano tre icone di moda molto diverse tra di loro per età e stile che sono riuscite a reinterpretarla senza snaturarla.

Charlize Theron ha scelto la versione oversize azzurra con righe bianche, come il colletto, e ha deciso di darle un’interpretazione grintosa, ma glam. L’attrice l’ha abbinata a una gonna in plastica trasparente e ha completato il look con guanti di pelle nera e collant a pois.

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Più essenziale, con un tocco di sensualità, è il look scelto da Kate Moss. La top model, come Charlize Theron, ha preferito la camicia azzurra con righe bianche, ma dal taglio regular, che ha sfoggiato leggermente aperta per un gioco di vedo e non vedo. A dare un boost di femminilità extra è la scelta di indossare la camicia con la gonna a sigaretta in pelle e sandali con tacco.

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Cara Delevingne non si è allontanata molto dal suo stile contemporaneo, pur scegliendo un modello molto simile a quello delle sue colleghe. La modella l’ha abbinata a un blazer gessato, che riprende le righe bianche della camicia, ha completato l’insieme con un paio di pantaloni e stivali cuissardes in pelle lucida.

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Perché avere la camicia a righe nel guardaroba

Le tre celebs ci dimostrano come la camicia a righe si adatti bene a look e interpretazioni differenti, ma se hai bisogno di una motivazione in più, anzi più di una, prima di tutto devi sapere che è il capo perfetto in autunno. Con i continui sbalzi di temperatura nel corso della giornata, la camicia a righe è talmente tanto versatile da adattarsi ai cambi di look.

A renderla il capo jolly è la possibilità di giocare con il taglio: quello oversize è morbido e rende più rilassato l’outfit, quelli slim o regular, pur essendo più strutturati, non restituiscono mai un aspetto troppo ingessato all’outfit.

Inoltre, le righe verticali mettono in risalto la silhouette perché slanciano la figura a prescindere dalla tipologia che scegli. Le righe sottili, ad esempio, sono discrete e raffinate, quelle più larghe, invece rendono il capo più contemporaneo.

Come indossare la camicia a righe in autunno

La camicia è il punto di partenza dei nostri outfit autunnali, guardando il look delle celebs e i capi che abbiamo nell’armadio, ci sono diversi abbinamenti da costruire:

Blazer con pantaloni neri dal taglio sartoriale, perfetto per l’ufficio

Gonna midi e ballerine per uno stile più sofisticato

Jeans e sneakers, l’abbinamento che funziona sempre

Pantaloni a gamba larga e camicia indossata aperta sopra una t-shirt per un look effortless

I modelli di camicia a righe scelti da noi

Crazy bean Camicia a righe bianca e nera

Offerta Marks & Spencer Camicia a righe aderente

Levi's Camicia a righe azzurra

Offerta JACQUELINE de YONG Camicia a righe regular

Amazon Essentials Camicia a righe cropped

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