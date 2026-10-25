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GettyImages Il look di Kate Moss alla PFW crea tendenza

La Paris Fashion Week e la sfilata di Tom Ford sono ormai in archivio, ma i look visti nel front row continuano a dettare tendenza. Icona indiscussa degli anni ’90 e musa che ha ridefinito il concetto di fascino ribelle e imperfetto, la supermodella britannica dimostra ancora una volta che il suo magnetismo non conosce stagioni. Il suo look si è giocato, come da tradizione, sul perfetto equilibrio tra rigore formale e audacia. Il fulcro dell’outfit è un contrasto netto. Sopra, una classica camicia da uomo, a rigorose righe azzurre e bianche: un capo da ufficio che la top model stravolge sbottonandolo fino a creare una scollatura profonda, portando le maniche arrotolate con totale disinvoltura. Sotto, a ribaltare l’impostazione maschile, una gonna in pelle nera iper femminile e grintosa che abbraccia la silhouette.

Prendi appunti: ecco come ricreare il look e farlo tuo per occasioni d’uso diverse

Ai piedi, la scelta è ricaduta su un sandalo nero minimalista effetto nudo dai listini sottilissimi. La vera forza di questo look risiede però nella sottrazione più totale. Kate Moss ha optato per: zero gioielli, zero fronzoli e, a giudicare dalle foto scattate all’evento, non compare nemmeno una borsa. Gli unici elementi concessi sono un paio di occhiali da sole neri e i suoi iconici, lasciati sciolti in onde fintamente casuali.

Replicare questo look è sorprendentemente semplice e si presta a infinite rivisitazioni per il daywear.

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Basterà chiudere qualche bottone della camicia e sostituire i tacchi con un mocassino in pelle nera da portare a caviglia nuda o con un calzino corto a contrasto, per mantenere intatto il gioco di richiami maschili in chiave urbana e adatta anche all’ufficio.

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Volendo aggiungere una borsa senza spezzare quell’attitudine magnificamente noncurante, la scelta ideale è una maxi bag in pelle morbida. Dimenticate però di utilizzarla con i classici manici o con le tracolle perfette che cingono il corpo: va portata rigorosamente schiacciata sottobraccio, come se l’aveste afferrata al volo un istante prima di chiudervi la porta di casa alle spalle.

Infine, per dare un ultimo tocco di carattere e spezzare la palette cromatica, il trucco di styling definitivo è appoggiare sulle spalle un maglione a contrasto.

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Un pullover rosso acceso, magari in cashmere o lana, annodato sul petto o lasciato cadere morbidamente sopra la camicia azzurra, regala un pop of color vibrante. Questo dettaglio crea un immediato effetto “preppy” dal sapore metropolitano, bilanciando il nero della pelle e illuminando l’intero abbinamento con un pop of color a tratti inaspettato.

Scopri anche tu quanto è cool il minimalismo dove a parlare sono solo le texture dei tessuti e l’attitudine di chi li indossa.

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