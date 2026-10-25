La Paris Fashion Week e la sfilata di Tom Ford sono ormai in archivio, ma i look visti nel front row continuano a dettare tendenza. Icona indiscussa degli anni ’90 e musa che ha ridefinito il concetto di fascino ribelle e imperfetto, la supermodella britannica dimostra ancora una volta che il suo magnetismo non conosce stagioni. Il suo look si è giocato, come da tradizione, sul perfetto equilibrio tra rigore formale e audacia. Il fulcro dell’outfit è un contrasto netto. Sopra, una classica camicia da uomo, a rigorose righe azzurre e bianche: un capo da ufficio che la top model stravolge sbottonandolo fino a creare una scollatura profonda, portando le maniche arrotolate con totale disinvoltura. Sotto, a ribaltare l’impostazione maschile, una gonna in pelle nera iper femminile e grintosa che abbraccia la silhouette.
Ai piedi, la scelta è ricaduta su un sandalo nero minimalista effetto nudo dai listini sottilissimi. La vera forza di questo look risiede però nella sottrazione più totale. Kate Moss ha optato per l’assenza di accessori: zero gioielli, zero fronzoli e, a giudicare dalle foto scattate all’evento, non compare nemmeno una borsa. Gli unici elementi concessi sono un paio di occhiali da sole neri e i suoi iconici capelli messy, lasciati sciolti in onde fintamente casuali.
Prendi appunti: ecco come ricreare il look e farlo tuo per occasioni d’uso diverse
Replicare questo look è sorprendentemente semplice e si presta a infinite rivisitazioni per il daywear.
Basterà chiudere qualche bottone della camicia e sostituire i tacchi con un mocassino in pelle nera da portare a caviglia nuda o con un calzino corto a contrasto, per mantenere intatto il gioco di richiami maschili in chiave urbana e adatta anche all’ufficio.
Volendo aggiungere una borsa senza spezzare quell’attitudine magnificamente noncurante, la scelta ideale è una maxi bag in pelle morbida. Dimenticate però di utilizzarla con i classici manici o con le tracolle perfette che cingono il corpo: va portata rigorosamente schiacciata sottobraccio, come se l’aveste afferrata al volo un istante prima di chiudervi la porta di casa alle spalle.
Infine, per dare un ultimo tocco di carattere e spezzare la palette cromatica, il trucco di styling definitivo è appoggiare sulle spalle un maglione a contrasto.
Un pullover rosso acceso, magari in cashmere o lana, annodato sul petto o lasciato cadere morbidamente sopra la camicia azzurra, regala un pop of color vibrante. Questo dettaglio crea un immediato effetto “preppy” dal sapore metropolitano, bilanciando il nero della pelle e illuminando l’intero abbinamento con un pop of color a tratti inaspettato.
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