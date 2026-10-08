IPA Paris Fashion Week, i jeans si reinventano: gli abbinamenti più chic da copiare in autunno

I jeans continuano a essere una certezza del guardaroba, ma alla Paris Fashion Week hanno mostrato un lato decisamente più sofisticato. Tra silhouette inaspettate, contrasti di materiali e nuove interpretazioni dei grandi classici, le passerelle Primavera/Estate 2027 suggeriscono come rinnovare gli abbinamenti più amati, offrendo spunti preziosi da portare subito nei look d’autunno.

Jeans e camicia, il classico che non smette di reinventarsi

La camicia bianca e un paio di jeans sono probabilmente uno degli abbinamenti più collaudati della moda. Una combinazione rassicurante, soprattutto in quelle mattine in cui il guardaroba sembra improvvisamente aver esaurito tutte le possibilità. Eppure, alla Paris Fashion Week, anche questo grande classico ha trovato il modo di sorprendere, grazie a una nuova attenzione per le proporzioni, i volumi e la costruzione dei capi.

A dimostrarlo è Victoria Beckham, che propone un’eleganza misurata attraverso una camicia in una delicatissima sfumatura verde menta, così chiara da sembrare quasi bianca. Il modello presenta una costruzione sartoriale, con dettagli geometrici sul davanti e maniche morbide, mentre i jeans blu scuro seguono una linea fluida, impreziosita da una piega centrale che ricorda quella dei pantaloni eleganti. A completare il look, una cintura sottile, una borsa morbida azzurro polvere e un rossetto rosso intenso, unico vero accento deciso dell’insieme.

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Il suggerimento da portare nel guardaroba autunnale è semplice: scegliere una camicia dalla costruzione interessante, magari leggermente avvitata oppure con polsini importanti, e lasciare che sia il taglio dei jeans a definire il carattere dell’outfit. Un paio di mocassini per il giorno, décolleté per la sera, e il gioco è fatto.

Jeans e blazer, l’eleganza disinvolta conquista Parigi

Il blazer ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il denim. È quel capo capace di rendere immediatamente più ricercato un outfit, anche quando sotto si nascondono una semplice T-shirt e il paio di jeans che indossiamo da anni. Le passerelle parigine, però, suggeriscono di abbandonare almeno per un momento le formule più prevedibili, lasciando spazio a silhouette costruite e combinazioni cromatiche particolarmente raffinate.

Da Gabriela Hearst, il denim blu scuro incontra un blazer beige dalle spalle definite e dalla linea leggermente allungata, indossato sopra una maglia chiara essenziale. I pantaloni, morbidi e ampi sulla gamba, introducono un contrasto interessante con la struttura della giacca. La palette si muove tra sabbia, cammello e blu profondo, creando un equilibrio perfetto per la stagione autunnale. La pochette coordinata e le scarpe chiare mantengono il risultato sofisticato, senza appesantirlo.

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Per riprodurre questi abbinamenti non serve necessariamente acquistare un nuovo completo. Il segreto è giocare con le proporzioni: blazer strutturato e jeans morbidi oppure giacca corta e denim più aderente. In entrambi i casi, sono i dettagli sartoriali a trasformare un outfit quotidiano in qualcosa di decisamente più interessante.

Jeans e top gioiello, il denim diventa protagonista anche di sera

Chi continua a considerare i jeans un capo esclusivamente casual potrebbe cambiare idea davanti ad alcune delle proposte più sorprendenti della Paris Fashion Week. Il denim entra infatti nel guardaroba da sera senza perdere la propria identità, accompagnandosi a tessuti preziosi, cristalli e silhouette che normalmente assoceremmo a un abito da cocktail.

Balmain interpreta la stessa voglia di sperimentare attraverso una combinazione cromatica più insolita. I jeans scintillanti incontrano una camicia satinata rosa cipria, lasciata profondamente sbottonata, e un bomber verde pastello dalla finitura lucida. Un insieme apparentemente azzardato, nel quale le diverse superfici dialogano attraverso riflessi e sfumature delicate.

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Per la sera, quindi, i jeans possono diventare un’alternativa interessante ai tradizionali pantaloni eleganti. Meglio privilegiare lavaggi scuri o uniformi, da abbinare a top bustier, bluse in satin oppure capi impreziositi da applicazioni luminose. Una piccola borsa rigida e un paio di tacchi sottili faranno il resto.

Denim su denim, il total look acquista una nuova personalità

Il total denim continua a trovare spazio tra le tendenze più interessanti, ma dimentichiamo per un momento la classica combinazione di giacca e jeans identici, indossati quasi per comodità. Alla Paris Fashion Week, il coordinato in denim diventa un’occasione per sperimentare con ricami, dettagli romantici e costruzioni più ricercate.

Shiatzy Chen propone un completo blu scuro formato da una giacca corta e pantaloni coordinati, entrambi attraversati da delicati motivi floreali che alleggeriscono visivamente il tessuto. Il colletto della giacca è impreziosito da un piccolo fiocco nero, dettaglio che introduce un riferimento all’estetica romantica e rende l’insieme particolarmente femminile. La borsa azzurra luminosa, dalla superficie lavorata, aggiunge un contrasto cromatico sottile ma efficace.

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Per interpretare il total denim nella quotidianità, si possono scegliere due capi dello stesso lavaggio oppure giocare con sfumature differenti di blu. Una camicia in denim leggero abbinata a jeans scuri, per esempio, permette di ottenere un risultato più delicato, mentre una giacca corta con pantaloni a vita alta valorizza la silhouette senza rinunciare alla praticità.

Jeans e trasparenze, il romanticismo incontra il casual

Pizzo, organza, ricami e applicazioni floreali rappresentano una delle interpretazioni più affascinanti del denim viste sulle passerelle parigine. Tessuti apparentemente lontanissimi dalla natura robusta dei jeans trovano infatti un equilibrio sorprendente quando vengono accostati a silhouette morbide e lavaggi delicati.

Da Zimmermann, l’abbinamento prende una direzione decisamente romantica. Una camicia in pizzo chiaro, attraversata da motivi floreali e impreziosita da applicazioni tridimensionali lungo la parte superiore, accompagna jeans azzurri dalla gamba ampia. Il vero elemento scenografico è rappresentato dalle decorazioni che si sviluppano sul denim, con intrecci e motivi floreali in rilievo che sembrano trasformare il pantalone in un piccolo giardino. Gli occhiali da sole specchiati introducono un contrasto futuristico, evitando che il risultato diventi eccessivamente lezioso.

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Per rendere questi abbinamenti più adatti alle giornate d’autunno, basta ridimensionare l’effetto passerella scegliendo una blusa con inserti in pizzo, una camicia dalle maniche trasparenti oppure un top leggero da indossare sotto un cardigan. I jeans possono rimanere semplicissimi, preferibilmente in un lavaggio azzurro o blu scuro, mentre ballerine a punta, Mary Jane o stivaletti essenziali accompagnano la componente romantica senza renderla troppo formale.