Caterina Balivo, jeans e giacca gioiello: la lezione di stile che rende prezioso anche il look più semplice

Caterina Balivo reinventa il classico abbinamento jeans e T-shirt con una giacca bianca scintillante e accessori dal fascino raffinato

IPA Caterina Balivo, 10 look che hanno fatto la storia (con qualche scivolone)

Chi ha detto che per essere eleganti bisogna necessariamente rinunciare ai jeans? Caterina Balivo sembra pensarla diversamente e, in occasione della presentazione del libro di Tiziana Rocca a Roma, ha sfoggiato un outfit che mescola disinvoltura e dettagli preziosi. La conduttrice de La Volta Buona ha scelto di puntare su alcuni grandi classici del guardaroba femminile, reinterpretandoli con quel tocco glamour che riesce a trasformare anche l’abbinamento più quotidiano in qualcosa di speciale.

Caterina Balivo, jeans e giacca gioiello per un look casual chic impeccabile

Per la sua apparizione romana, Caterina Balivo ha lasciato nell’armadio gli abiti da sera, preferendo un abbinamento che potrebbe tranquillamente accompagnarci dall’ufficio a un aperitivo, con qualche piccolo accorgimento. Il punto di partenza sono un paio di jeans blu a vita alta, dalla gamba dritta e leggermente affusolata, che si fermano appena sopra la caviglia.

Un modello dal fascino rétro, lontano dalle silhouette eccessivamente aderenti e perfetto per valorizzare la figura senza costringerla. Il denim presenta un lavaggio blu medio-scuro, uniforme e privo di strappi o decorazioni, una scelta che rende il pantalone particolarmente versatile e adatto anche alle occasioni meno informali.

A rendere interessante l’outfit, però, è soprattutto ciò che Caterina ha deciso di indossare sopra: una giacca corta bianco avorio, completamente illuminata da piccole paillettes tono su tono, che catturano la luce con discrezione. La costruzione richiama quella delle classiche giacche in tweed di ispirazione parigina, con una silhouette compatta, spalle ben definite e lunghezza che termina appena sopra i fianchi.

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Il risultato è un equilibrio riuscito tra due mondi apparentemente lontani: l’eleganza quasi couture della giacca e la praticità del denim. Un abbinamento che funziona proprio perché nessuno dei due elementi cerca di sovrastare l’altro.

E a guardare Caterina, sorridente davanti ai fotografi, viene quasi da chiedersi perché continuiamo a riservare le giacche più belle del guardaroba soltanto alle occasioni speciali.

Caterina Balivo, fuori da La Volta Buona uno stile che non rinuncia alla personalità

Per Caterina Balivo, il rapporto con la moda passa anche attraverso la capacità di sperimentare senza perdere la propria identità. La conduttrice, volto del pomeriggio di Rai 1 con La Volta Buona, alterna abitualmente look femminili e sofisticati ad abbinamenti più informali, mostrando una particolare predilezione per i capi che valorizzano la silhouette senza rinunciare alla comodità.

Dagli abiti midi ai completi sartoriali, fino ai jeans indossati anche nelle occasioni pubbliche, il suo guardaroba racconta un’eleganza accessibile, fatta di pezzi facilmente riconoscibili e dettagli studiati.

In questo periodo, inoltre, Caterina continua a essere protagonista del dibattito televisivo grazie al suo programma pomeridiano, tra interviste ai personaggi dello spettacolo, attualità e ampio spazio dedicato a Ballando con le Stelle.

Di recente, una sua osservazione durante l’intervista ad Aurora Ramazzotti ha acceso una discussione sui social. La conduttrice aveva utilizzato il termine “mammo” riferendosi al compagno dell’ospite, rimasto a occuparsi del figlio mentre Aurora era impegnata a Roma, suscitando reazioni e riflessioni sul linguaggio utilizzato per raccontare la genitorialità.

Lontano dalle telecamere de La Volta Buona, invece, Caterina si concede appuntamenti culturali e mondani come la presentazione del libro di Tiziana, scegliendo outfit che rivelano una versione più spontanea del suo stile.

E proprio nell’abbinamento tra jeans dal taglio rétro, T-shirt stampata e giacca bianca tempestata di paillettes emerge una delle caratteristiche più riconoscibili del suo modo di vestire: la voglia di giocare con la moda, mescolando capi semplici e pezzi preziosi, senza rinunciare a un tocco di ironia.