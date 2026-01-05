Per l'inverno 2026 il rombo si libera dagli stereotipi e acquista forme e colori inediti: tutto sul ritorno dell'iconica trama a losanghe, parola alle passerelle di stagione

Nella scarsità di lati positivi che il gelido clima invernale ha dalla sua parte brilla di sicuro l’abbigliamento: con il vento tagliente e la neve fuori, rifugiarsi nel tepore della soffice maglieria di stagione costituisce già di per sé una prospettiva alquanto lieta, impagabile addirittura, che è elevata di anno in anno da soluzioni di stile assai accattivanti.

Tra quelle odierne, rivestite da un’aura decisamente più couture rispetto al passato, a saltare all’occhio è in particolare l’eclatante ritorno del motivo Argyle. Stiamo parlando di quella tipica trama a losanghe riconducibile alla Scozia nel diciottesimo secolo, un tempo associata ai circoli di golf più austeri ma anche all’essenziale armadio dei nonni, e che al momento, a gran sorpresa, è il più grande oggetto del desiderio di ogni fashionista.

D’altronde l’effetto coccola è assicurato e, specie in assenza di gioie dal fronte amoroso, chi intende consciamente rinunciarvi? Dal collo alto, dall’aspetto regale ed elegante, al più semplice girocollo, liscia oppure in versione fluffy ed avvolgente, ogni variante sul mercato si indossa a strati, magari sopra ad una sempiterna camicia bianca o stretta in vita da cinte sottili, trasformandosi di volta in volta e modellandosi su outfit studiati e per nulla convenzionali. Insomma, vale davvero la pena approfondire l’argomento.

Il maglione in stampa Argyle è tutto quello di cui hai bisogno per la fredda stagione 2026

Ormai sappiamo che certe mode non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano; fa all’incirca così quella nota canzone che riecheggia nella mente di noi tutti dai tempi dell’infanzia. Ed è proprio vero, se si realizza che l’inconfondibile motivo a rombi è stato inventato nel diciassettesimo secolo, dal Clan Campbell di Argyll, nella Scozia occidentale. Ci pensò poi Pringle of Scotland, noto brand di lusso scozzese, a trasformare il cosiddetto tartan in un motivo intarsiato attorno all’inizio del ventesimo secolo, sdoganando il celebre maglione quadrettato che è ancora oggi un successo, indossato persino dal Duca di Windsor.

Da allora sino ad oggi abbiamo visto Vivienne Westwood servirsi di questa riconoscibile stampa per tracciare i contorni del proprio iconico linguaggio stilistico, a partire dalla collezione autunno-inverno del 2000. Sulla stessa scia, qualche tempo dopo, Miu Miu ha consolidato ulteriormente la voga nella stagione fredda del 2022.

Lo scorso anno, invece, è stata Dior a rinfrescarne ancora una volta il fascino con la sua Cruise 2025, un autentico omaggio alla Scozia, mentre anche Celine, Burberry, Khaite ed Altuzarra hanno inserito le losanghe nelle loro personali proposte variopinte.

Pharrell Williams da Louis Vuitton ne ha fatto un cardigan con tanto di perline ricamate, Thom Browne una gonna check a pieghe mentre Proenza Schouler una declinazione con tanto di sciarpa asimmetrica. In fondo, diciamocelo: c’è qualcosa di speciale in tutto ciò che è vintage, che sia esso un certo senso di conforto oppure semplice nostalgia.

Caldi, avvolgenti e dunque a dir poco perfetti per costruire outfit quotidiani immediati e disinvolti, questi iconici pezzi knitwear stampati hanno davvero tutte le carte in regola per divenire degli assoluti must-have, utili persino a chiudere le tenute più ricercate.

Le evoluzioni di stagione sfumano dai neutri ai colori più caldi, per culminare in nuances ultra vivaci ad originare contrasti insoliti ma altrettanto interessanti: si sono visti il crema, il tortora ed il grigio fumo affiancarsi al bordeaux, al giallo senape e anche al verde oliva, e altrettanto spesso accostati blu e beige, nero e grigio, rosso e blu notte. Insomma, non si tratta più del banale maglione da golf che noi tutti ricordiamo: il rombo si è definitivamente liberato dagli stereotipi, conquistando forme e tonalità dapprima inedite.

In quanto al capitolo forme, a proposito, a regnare perlopiù sono pullover boxy fit che sostituiscono la vestibilità classica con i loro tagli dritti e le spalle ampie. Spopolano al contempo anche i modelli cropped in lana leggera, pronti a riscrivere il guardaroba preppy con un je ne sais quoi di moderno. Per coloro che sono sempre alla ricerca del che di sofisticato, ancora, arrivano i maglioni a rombi ton sur ton, come incisi nella trama stessa.

In realtà sono i filati per primi ad essere versatili, e quindi vincenti: si tratta di misti lana-cotone, lana merino extrafine e/o cashmere rigenerato per un tocco sostenibile che non guasta. In poche parole il comfort incontra la qualità, e così un vecchio amore si riaccende, ripresentandosi più accessibile e attuale.

Come indossare il pullover a rombi quest’anno, le fashion inspo

Ma come indossare questo nuovo maglione dalla fantasia geometrica, adesso? Sopra ad un denim classico e sotto a trench e cappotti, oppure su gonna midi e anfibi per un tocco grunge ma ricercato. Sopra a pantaloni a gamba larga ed ankle boots per mise cozy-chic da sfoggiare nel tempo libero o nei weekend nel segno del relax, in combo a pencil skirt, in pelle colorata o in satin, pelliccia e slingback per le uscite serali più glamour.

Grande spazio è inoltre dato al layering ed anche all’ostico mix and match: basta abbinare i tanti pullover e gilet Argyle a camicie o dolcevita sottili, a tinta unita o dalle stampe a contrasto, per dar vita ad outfit facili dall’eleganza urbana, perfetti da mattina a sera. Sarà sufficiente appena scambiare gli stivali con le décolleté al momento opportuno. E, se nella maggior parte dei casi le grandi maison puntano tutto sul singolo capo dall’estetica retrò, sono in molti a rilanciare le appuntite losanghe su sfiziosissimi quanto moderni coordinati in maglia: dotati di minigonna ma anche di shorts, come abbiamo visto fare a Twinset.

Pronta a scovare il tuo prossimo alleato fashion sul fondo dell’armadio del nonno, o in uno dei tanti punti vendita del lusso second hand?

