Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William

Il Principe William avrebbe intenzione di privare suo fratello Harry dei suoi titoli quando sarà Re. La notizia ha fatto il giro del mondo, suscitando grande scalpore. Eppure non si tratta di dichiarazioni dirette del marito di Kate Middleton ma di rivelazioni contenute in un nuovo libro scandalo, basate su un progetto di Kensington Palace, già reso pubblico tempo fa.

William, il piano contro Harry e i suoi figli

William, in accordo con sua moglie Kate Middleton, starebbe progettato di privare Harry del titolo di Principe, quando salirà sul trono.

A rivelarlo è lo scrittore Tom Sykes, un’autorità in materia di monarchia con impeccabili contatti nell’alta società, nel suo nuovo libro. Qui sostiene che il Principe di Galles stia meditando una riforma radicale della Monarchia britannica dove il principale cambiamento, che entrerebbe in vigore dopo la sua ascesa al trono, vedrebbe Harry privato del titolo di Principe, insieme ai suoi figli Archie e Lilibet che perderebbero anche il diritto di essere chiamati “Sua Altezza Reale”.

Nel suo nuovo libro, l’ex allievo di Eton, lo stesso collegio frequentato da William, Harry e ora da George, sostiene che l’erede al trono abbia iniziato a elaborare una “massiccia ristrutturazione” della Monarchia, che includerebbe cambiamenti radicali circa i doveri della prossima generazione di membri anziani della Famiglia Reale.

William, il progetto di riforma della Monarchia

Indubbiamente, William ha dichiarato in diverse occasioni che quando sarà Re apporterà notevoli modifiche. “Il cambiamento è in programma”, ha detto, senza però rivelare dettagli sul suo progetto di riforma. Dunque, nessun accenno a Harry e figli.

Stando a insider vicini al Principe di Galles, un elemento centrale dei piani di William è garantire che i titoli reali e l’uso di “Sua Altezza Reale” siano più simili a “titoli professionali” che a un privilegio automatico di nascita per i membri più anziani della famiglia.

Questo dunque potrebbe significare che solo i membri attivi della Famiglia Reale mantengano i loro titoli nobiliari, in quanto rappresentanti della Corona. Ma si tratta per il momento di supposizioni, poiché William non ha mai rivelato interamente i suoi piani futuri, ma solo lanciato qualche suggestione.

Le rivelazioni contenute nel libro di Sykes partirebbero da alcune dichiarazioni fatte da un amico di William, che avrebbe quindi spifferato i piani del Principe: “Se sei un membro attivo della Famiglia Reale – che esce, gira il paese, svolge lavoro diplomatico, svolge lavoro governativo, ha un ruolo pubblico, stringe mani, si alza dal letto in un mercoledì piovoso per andare a Sheffield – allora tu sarai un’Alta Altezza Reale e avrai il titolo di Principe o Principessa. Riceverai anche un’indennità, uno stipendio e un alloggio. Un solo alloggio“.

E ha proseguito: “Se non fate queste cose e non siete membri attivi della Famiglia Reale, non otterrete il titolo di Altezza Reale, non avrete diritto a un alloggio gratuito o sovvenzionato e non riceverete alcun favore speciale. Sarete, tuttavia, cittadini privati ​​liberi di vivere la vostra vita e di guadagnare denaro come meglio credete”.

William, perché le rivelazioni sui suoi progetti fanno discutere

Se davvero sono questi i progetti di William, non si spiega perché tali rivelazioni stiano facendo un tale scandalo. Infondo, il Principe di Galles metterebbe in pratica una strategia già adottata da altre Monarchie europee.

I costi sono insostenibili, i titoli appartengono al passato e hanno una funzione di rappresentanza, dunque, meglio snellire la Corona e mantenerla in vita il più possibile, anche con tagli alle spese e ruoli superflui.

Ma il piano di William fa tanto discutere a causa della faida con suo fratello Harry. I due non si parlano da anni e la mossa di privare i titoli al Duca del Sussex e ai suoi figli viene interpretata come una sorta di vendetta del futuro Re.

Ma in pochi si sono resi conto che il taglio dei ruoli riguarda anche i figli minori di William e Kate. Sia Charlotte che Louis potrebbero perdere il diritto di essere chiamati “Sua Altezza Reale” e il titolo di Principessa e Principe se dovessero decidere di vivere come privati cittadini e intraprendere carriere indipendenti alla Corona.