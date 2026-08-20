Kate Middleton, tensioni in vista con William per il “tradimento” mai dimenticato

IPA William e Kate Middleton

L’annuncio del ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra scuote gli ambienti gli ambienti reali e riaccende vecchi drammi. Kate Middleton e il Principe William non hanno ancora commentato pubblicamente la notizie, ma gli esperti hanno già iniziato a dare le loro opinioni e a indagare su quali potrebbero essere le nuove fratture causate dal trasferimento del “figliol prodigo”.

Il dramma in vista con William per il “tradimento” mai dimenticato

A quanto sembra, William e Harry non si parlano dal funerale della loro nonna, la regina Elisabetta II, avvenuto nel settembre 2022, e non vi sono segnali di una riconciliazione reale all’orizzonte. Harry ha infatti fatto visita al padre Carlo nelle scorse settimane, ma il fratello aveva accuratamente evitato di incontrarlo. Sembra che proprio in quell’occasione Harry abbia voluto informare il padre del ritorno in UK tanto “temuto” e chiacchierato.

Da parte del Principe e della Principessa del Galles sembra che ci sia l’intenzione di dedicarsi interamente a conciliare i loro doveri reali con la crescita dei tre figli. Nel contempo, Kate ha affrontato una diagnosi di cancro e le relative cure, e si trova ora in fase di remissione.

Un annuncio che suscita il ricordo di vecchi drammi di famiglia mei dimenticati. Solo il giorno prima dell’annuncio del New York Times l’esperta di questioni reali Jennie Bond ha ricordato che il Principe William si è sentito “tradito” dopo che il fratello minore, il principe Harry, ha rivelato quelli che sono stati definiti “segreti di famiglia” nel suo esplosivo libro di memorie, Spare. L’esperta ha aggiunto che pretendere che la famiglia perdoni e dimentichi è una richiesta decisamente impegnativa per Harry.

Non solo. Per il prossimo anno sono in programma diverse iniziative commemorative in occasione del trentesimo anniversario della morte della Principessa Diana e sarà indubbiamente un periodo di profonda commozione per i suoi due figli. Tuttavia, non vi è ancora alcuna indicazione se il Principe William e il principe Harry si ritroveranno uniti per rendere omaggio alla madre o se il loro aspro allontanamento è destinato a perdurare. Certo, ora che le distanze si accorciano tutto può succedere.

Insieme per mamma Diana

Già nel 2021 i due fratelli si erano riuniti “grazie” a Diana. Avevano infatti svelato insieme una sua statua commemorativa durante una cerimonia nel Sunken Garden di Kensington Palace, nel giorno in cui la madre avrebbe compiuto 60 anni. Da allora, tuttavia, le tensioni tra i due fratelli si sono acuite.

“Qualunque sia lo scenario, sarà un dramma“, afferma Jennie, ex corrispondente della BBC per le questioni della famiglia reale. Aggiunge che, sebbene gran parte della furia giovanile di Harry sia ormai svanita, “la rabbia che cova dentro William – noto per la sua ostinazione – potrebbe essere molto più difficile da placare”.

C’è stato indubbiamente un disgelo nei rapporti tra Harry e suo padre. Il Principe “prodigo” ha incontrato Re Carlo e la matrigna, la Regina Camilla, a Highgrove, nel Gloucestershire, lo scorso luglio.

I piani di Harry per il futuro

Sembra che a settembre Harry farà ritorno dagli Stati Uniti per almeno una settimana, al fine di presenziare agli eventi legati ai WellChild Awards, un’organizzazione benefica britannica di cui è patrono reale dal 2007. Una fonte vicina al principe ha riferito al Times che egli “desidera mantenere un punto d’appoggio” nel Regno Unito, aggiungendo che “ama sempre” vedere la propria famiglia.

A quanto si apprende, Harry si sentiva “rinfrancato, molto felice e pieno di energia” dopo l’incontro a Highgrove. Tuttavia, mentre Harry, la moglie Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet, incontravano il Re e la Regina Camilla a Highgrove, William e Kate si trovavano a quasi 150 chilometri di distanza, a Windsor, per una partita di polo di beneficenza.

Jennie ha anche dichiarato: “William, per quanto possiamo vedere, sembra intenzionato a concentrarsi sulla propria famiglia e sul lavoro, senza l’angoscia di dover gestire la frattura con Harry. Tuttavia, se Harry iniziasse davvero a venire più spesso nel Regno Unito per vedere il padre, per William diventerebbe sempre più difficile ignorare la situazione. Potrebbe forse Kate agire da mediatrice? Beh, forse. Ma solo se fosse convinta che sia qualcosa che William desidera. Al momento, non vi è assolutamente alcun segnale in tal senso. Tuttavia, le circostanze e i sentimenti possono cambiare col tempo e quindi, come dico sempre, ‘mai dire mai’.”