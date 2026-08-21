Kate Middleton, a Balmoral con William mentre Harry pianifica il futuro

Kate e William raggiungono la famiglia a Balmoral mentre si continua a parlare del ritorno di Harry e Meghan

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IPA Kate Middleton arriva a Balmoral

Kate Middleton e il principe William sono arrivati a Balmoral insieme ai figli George, Charlotte e Louis, mentre Harry e Meghan si preparano a tornare nel Regno Unito dopo sei anni trascorsi in California. Una coincidenza che riporta inevitabilmente l’attenzione sulle diverse strade prese dai due fratelli e sui rapporti ancora complessi all’interno della Famiglia Reale.

Se Re Carlo avrebbe accolto positivamente la possibilità di avere più vicino il figlio e i nipoti, per William la situazione sarebbe ancora molto diversa. Il principe del Galles e Harry, infatti, non avrebbero ancora ricucito il loro rapporto e proprio il ritorno dei Sussex potrebbe riaprire una questione familiare rimasta a lungo irrisolta.

Kate Middleton e William arrivano a Balmoral con i figli

Kate Middleton e William hanno raggiunto Balmoral insieme a George, Charlotte e Louis per la tradizionale pausa estiva della Famiglia Reale. La residenza scozzese torna così a riunire i Windsor nelle settimane di agosto, con Re Carlo e gli altri membri della famiglia già attesi per il consueto soggiorno.

Per i principi del Galles, Balmoral rappresenta anche uno dei luoghi legati alla dimensione più privata della loro famiglia. L’estate trascorsa in Scozia è infatti una tradizione consolidata per i reali e, negli anni, anche William e Kate hanno portato qui i loro figli, lontano dagli appuntamenti ufficiali.

L’arrivo a Balmoral avviene però in una settimana particolare. Proprio mentre William, Kate e i tre figli si riuniscono con il resto della famiglia, Harry e Meghan stanno preparando il loro ritorno nel Regno Unito con Archie e Lilibet. I Sussex hanno deciso di stabilire nuovamente una base in Inghilterra pur mantenendo la loro vita privata e le residenze già costruite negli Stati Uniti e in Portogallo.

Il momento è quindi delicato soprattutto per gli equilibri tra i due fratelli. Carlo ha già incontrato Harry, Meghan e i nipoti durante la visita a Highgrove di luglio, mentre William e Kate non erano presenti. Un incontro che aveva permesso al Re di rivedere Archie e Lilibet dopo più di quattro anni.

William e Harry, la distanza resta

Se il rapporto tra Harry e Carlo avrebbe conosciuto un riavvicinamento, quello tra i due fratelli sarebbe rimasto fermo a una distanza molto più difficile da colmare. Secondo le ricostruzioni, William e Harry non avrebbero ancora ripreso i contatti e il principe del Galles sarebbe rimasto particolarmente distante dalla prospettiva di una riconciliazione.

Anche la reazione di William alla decisione di Harry e Meghan di tornare in Inghilterra sarebbe stata molto diversa da quella di Carlo. Il Re avrebbe accolto favorevolmente la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio e con i nipoti, mentre William sarebbe stato informato della scelta senza che, almeno per ora, questo abbia portato a un riavvicinamento tra i due fratelli. Non ci sono dichiarazioni pubbliche del principe del Galles che permettano di parlare di una sua reazione ufficiale, e proprio per questo ogni ricostruzione va mantenuta sul piano delle indiscrezioni.

Il ritorno dei Sussex potrebbe quindi riportare Harry fisicamente più vicino alla famiglia, ma non necessariamente accorciare la distanza con William. I due fratelli si troverebbero nuovamente nello stesso Paese dopo anni vissuti su due sponde diverse dell’Atlantico, mentre i loro rapporti resterebbero segnati dalle tensioni accumulate nel tempo.

E accanto a William, a Balmoral, c’è ovviamente Kate. La principessa del Galles è sempre rimasta al fianco del marito anche negli anni più difficili per il rapporto tra William e Harry, mentre Meghan e il duca di Sussex costruivano la loro nuova vita lontano dal Regno Unito. Oggi, mentre Harry e Meghan preparano il ritorno in Inghilterra, Kate continua a condividere con William la vita familiare e il ruolo all’interno della monarchia.