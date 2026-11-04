Kate Middleton e William, l’errore che non vogliono ripetere. “Sanno quanto sia distruttivo””

Kate Middleton e William non vogliono cadere nello stesso errore che ha portato al collasso la Famiglia Reale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono determinati a proteggere i loro tre figli George, Charlotte e Louis e a preservare l’unità della famiglia che viene prima del ruolo istituzionale. Hanno presente quanto sia pericoloso l’effetto “ruota di scorta” e non vogliono che questo accada coi loro ragazzi.

Kate Middleton, l’errore che non vuole ripetere

Le conseguenze di un’educazione che punta a privilegiare uno dei figli rispetto agli altri sono spaventose. Kate Middleton e William hanno avuto un’esperienza terribile in questo senso con quanto è accaduto con Harry.

Inevitabilmente considerato meno importante del fratello maggiore destinato a diventare Re, Harry ha convissuto col senso di inferiorità, acuito dalla perdita quando non era ancora adolescente di sua madre Diana.

William e Kate non intendono ripetere questo errore. Una fonte vicina a Kensington Palace ha infatti riferito: “William e Kate vogliono che i loro tre figli si sentano parte di una squadra, piuttosto che vedere George considerato il più importante mentre gli altri vengono relegati in secondo piano”.

E ha proseguito: “Sanno quanto distruttiva possa essere questo tipo di dinamica all’interno di una famiglia e sono determinati a non ripetere gli errori del passato”.

Per questo motivo, William e Kate hanno deciso di educare e comportarsi nei confronti dei tre figli allo stesso modo, pur con la consapevolezza che George, Charlotte e Louis dovranno affrontare ruoli diversi quando saranno adulti.

Da genitori però intendono dare a tutti e tre le stesse opportunità per sviluppare le loro capacità e attitudini e soprattutto vogliono creare un legame tra loro che li tenga uniti e solidali, pur nelle inevitabili divergenze caratteriali e di opinione.

William ha vissuto in prima persona le conseguenze di una cattiva educazione. Non ha solo l’esempio di quanto è successo con Harry. Ma anche suo padre Carlo si è lamentato di un’infanzia dura e difficile, con una madre assente, ma al contrario presente per i suoi fratelli più piccoli, in particolare Andrea ed Edoardo.

Kate Middleton, George solidale coi fratelli

È evidente che George avrà un destino di primo piano e un compito più importante ma anche più difficile da svolgere. Quindi, William e Kate intendono fare il possibile per dargli tutti gli strumenti adeguati per affrontarlo, come un’istruzione solida in una delle scuole più prestigiose della Gran Bretagna, l’Eton College.

D’altro canto, vogliono che anche Charlotte e Louis trovino la loro strada e siano soddisfatti di quello che intraprenderanno, perché solo in questo modo potranno realizzarsi nella vita e nel contempo fare da sostegno al loro fratello maggiore quando diventerà Re.

È l’unico modo per evitare sofferenze inutili e per garantire il futuro della Monarchia, affinché sia solida e sana, differentemente da quanto sta accadendo sotto il regno di Carlo, con Andrea e Harry che danno scandalo, seppure in modo e con gravità diverse.