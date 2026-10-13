George all’Eton College, una scelta di prestigio

George sta frequentando il primo anno dell'Eton College nel rispetto delle tradizioni, come hanno voluto Kate Middleton e William.

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

1 min di lettura

George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, sta frequentando il primo anno all’Eton College. La scelta di iscriverlo a una delle scuole britanniche più prestigiose esprime la volontà dei Principi del Galles di mantenere viva la tradizione e soprattutto di offrire al figlio un’educazione adatta al suo ruolo di futuro Re.

Kate Middleton Royal SecretsStar e Vip