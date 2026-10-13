George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, sta frequentando il primo anno all’Eton College. La scelta di iscriverlo a una delle scuole britanniche più prestigiose esprime la volontà dei Principi del Galles di mantenere viva la tradizione e soprattutto di offrire al figlio un’educazione adatta al suo ruolo di futuro Re.
George all’Eton College, una scelta di prestigio
George sta frequentando il primo anno dell'Eton College nel rispetto delle tradizioni, come hanno voluto Kate Middleton e William.