Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann finalmente si sposano dopo 10 anni di fidanzamento. A sugellare il loro amore un magnifico anello con un diamante giallo e due più piccoli di contorno. Nel Principato di Monaco non si parla d’altro che del matrimonio della figlia di Carolina di Monaco. Ma la Principessa potrebbe pronunciare il fatidico sì in Germania.
Alexandra di Hannover, il matrimonio più atteso a Monaco
Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann si sposano e nel Principato di Monaco non si parla d'altro.