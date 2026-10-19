Alexandra di Hannover, il matrimonio più atteso a Monaco

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann si sposano e nel Principato di Monaco non si parla d'altro.

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester  Strautmann finalmente si sposano dopo 10 anni di fidanzamento. A sugellare il loro amore un magnifico anello con un diamante giallo e due più piccoli di contorno. Nel Principato di Monaco non si parla d’altro che del matrimonio della figlia di Carolina di Monaco. Ma la Principessa potrebbe pronunciare il fatidico sì in Germania.

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