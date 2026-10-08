Alberto di Monaco, il palazzo storico che ha regalato a suo figlio Jacques

Alberto di Monaco regala una dimora storica nel cuore della Provenza a suo figlio Jacques. E il motivo è speciale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Anche se Jacques è ancora un ragazzino, è nato infatti nel 2014, suo padre Alberto di Monaco ha voluto fargli un regalo davvero impegnativo. Nel settembre 2026 il Principe ha annunciato durante una visita al borgo provenzale di Les Baux di aver acquista una dimora storica risalente al XII secolo per suo figlio.