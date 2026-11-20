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IPA Charlene e Alberto di Monaco

Importante novità per Charlene di Monaco. Dopo anni di indiscrezioni sulle presunte crisi matrimoniali e sulle difficoltà ad adattarsi alla vita di corte, Alberto ha deciso di rafforzare la posizione della moglie. Il sovrano monegasco ha annunciato una riforma delle regole sulla reggenza che consentirà all’ex nuotatrice di assumere direttamente la guida del Principato qualora lui dovesse morire o abdicare prima della maggiore età del figlio Jacques.

Alberto di Monaco cambia le regole della reggenza per Charlene

“La reggenza sarà affidata a mia moglie, la Principessa Charlene, che potrà contare su un Consiglio di Reggenza riorganizzato, che presiederà”. Con queste parole Alberto di Monaco ha annunciato la volontà di modificare le disposizioni che regolano il governo del Principato in caso di successione con un erede minorenne.

La riforma dovrebbe essere formalizzata entro la fine del 2026 attraverso una nuova ordinanza, destinata a ridefinire le responsabilità della Principessa e il funzionamento del Consiglio di Reggenza.

Ad oggi, secondo le disposizioni introdotte nel 2022, la reggenza è affidata a un organismo composto da otto membri, presieduto dalla consorte del sovrano. Dunque, Charlene ricopre già una posizione di rilievo e dispone di un voto decisivo in caso di parità, ma le decisioni vengono assunte collegialmente.

Cosa cambia di fatto con la riforma? Che la responsabilità della reggenza passerebbe direttamente nelle mani della Principessa, mentre il Consiglio assumerebbe solo una funzione di supporto. Un cambiamento sostanziale, che rafforza l’autonomia istituzionale di Charlene e il suo ruolo nella continuità della dinastia.

Alberto, che quest’anno ha compiuto 68 anni, ci ha tenuto a precisare di godere di buona salute e che la decisione non è legata ad alcuna emergenza. Si tratta piuttosto di una scelta preventiva, volta a garantire stabilità al Principato qualora si rendesse necessario un passaggio di poteri.

Del resto, il sovrano conosce personalmente l’importanza di queste disposizioni. Nel marzo 2005 fu proprio lui ad assumere le funzioni del padre Ranieri di Monaco, quando le condizioni di salute di quest’ultimo gli impedirono di continuare a governare.

Charlene potrebbe governare Monaco al posto del figlio Jacques

La riforma riguarda direttamente il futuro dei due figli di Alberto e Charlene, i gemelli Jacques e Gabriella, che il prossimo 10 dicembre compiranno dodici anni.

Anche se Gabriella è nata prima del fratello, per l’esattezza due minuti prima, le norme di successione monegasche continuano a privilegiare i discendenti maschi rispetto alle femmine dello stesso grado.

Se Alberto dovesse morire o abdicare prima del 10 dicembre 2032, giorno in cui Jacques raggiungerà la maggiore età, il giovane Principe diventerebbe immediatamente sovrano. In data diversa non potrebbe esercitare personalmente tutte le funzioni previste dal suo ruolo.

Sarebbe quindi Charlene ad assumere la reggenza, governando temporaneamente il Principato in nome del figlio fino al raggiungimento della maggiore età.

Una distinzione fondamentale: la Principessa non diventerebbe sovrana a pieno titolo, ma eserciterebbe le prerogative del capo dello Stato per conto dell’erede minorenne.

Dalle voci di crisi al potere, la nuova vita di Charlene di Monaco

La decisione di Alberto assume un significato ancora più rilevante se si ripercorrono gli ultimi quindici anni della vita di Charlene. Dal matrimonio celebrato nel 2011, l’ex campionessa è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, tra indiscrezioni sulla vita coniugale, interrogativi sul suo rapporto con la famiglia Grimaldi e speculazioni sul suo futuro a Palazzo.

Il momento più difficile è arrivato nel 2021, quando una prolungata assenza dal Principato per motivi di salute ha alimentato ulteriormente le voci di una possibile crisi matrimoniale. Un periodo delicato, durante il quale Charlene è rimasta lontana dagli impegni ufficiali e dalla vita pubblica monegasca.

A distanza di cinque anni, lo scenario appare profondamente diverso. Alberto non si limita a ribadire la centralità della moglie nella famiglia, ma si prepara a riconoscerle formalmente un ruolo determinante nell’assetto istituzionale del Paese.

L’annuncio è arrivato in occasione della Festa Nazionale di Monaco del 19 novembre, una delle ricorrenze più importanti per la famiglia principesca. Alberto e Charlene hanno partecipato alle celebrazioni insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, prendendo parte alla tradizionale messa del Te Deum nella Cattedrale.

Presenti anche le Principesse Carolina e Stéphanie, oltre a numerosi esponenti della famiglia Grimaldi, tra cui Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi, Louis Ducruet, Camille Gottlieb, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo e Marie Chevallier.

Una giornata all’insegna della tradizione dinastica, durante la quale Alberto ha scelto di rendere pubblica una decisione destinata a incidere sul futuro della monarchia monegasca. Per Charlene, a lungo considerata una Principessa riservata e poco coinvolta nelle dinamiche di Palazzo, si apre così una nuova fase.