Jacques e Gabriella, che scuola fanno i figli di Charlene e Alberto di Monaco

Niente lezioni tra le mura di Palazzo Grimaldi: Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli di Alberto II e Charlene, frequentano un istituto come i loro coetanei

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Getty Images Charlene, Alberto, Jacques e Gabriella di Monaco

Niente lezioni private tra le mura di Palazzo Grimaldi e, soprattutto, una quotidianità il più possibile simile a quella dei loro coetanei. Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli di Alberto II e Charlene Wittstock, stanno crescendo sotto gli occhi del mondo e con un futuro legato alla Corona, soprattutto per Jacques, l’erede al trono.

Eppure anche loro, nonostante una vita inevitabilmente diversa da quella di tanti altri bambini, mettono l’uniforme, lo zaino in spalla, per una giornata fatta di lezioni insieme ai loro compagni.

Jacques e Gabriella, la scelta di Charlene e Alberto sulla scuola

Anche i Principi devono fare i conti con lezioni, compiti e ritorno sui banchi: nati il 10 dicembre 2014, Jacques e Gabriella di Monaco hanno 11 anni e da diversi anni frequentano la Institution François d’Assise-Nicolas Barré, conosciuta nel Principato come FANB. Si tratta di una prestigiosa scuola privata cattolica che si trova a Monaco e che accoglie studenti di numerose nazionalità, e i gemelli di Charlene e Alberto di Monaco lo frequentano dal 2021, dopo aver studiato in precedenza all’École Stella, scuola pubblica del quartiere monegasco di La Condamine.

Lo scorso anno, nel settembre 2025 i figli di Alberto e Charlene avevano iniziato il CM2, corrispondente grosso modo alla quinta elementare italiana, l’ultimo anno del ciclo primario. Il primo giorno erano stati fotografati insieme ai genitori con l’uniforme dell’istituto: la caratteristica polo rossa con lo stemma della scuola, gonna per Gabriella e pantaloni per Jacques.

Una scuola prestigiosa e rinomata, ma nella quale i due Principi condividono regole e lezioni con gli altri studenti. L’istituto pone particolare attenzione non soltanto alla preparazione scolastica, ma anche a valori come impegno, rispetto, solidarietà, tolleranza e libertà, all’interno di un percorso educativo di ispirazione cattolica.

E non sempre i gemelli sono stati inseparabili anche tra i banchi. Già nel 2023, quando frequentavano il CE2, Jacques e Gabriella erano stati inseriti per la prima volta in due classi differenti. Una piccola scelta di indipendenza per due bambini abituati fin dalla nascita a condividere praticamente ogni momento importante.

Jacques e Gabriella studiano anche italiano

Tra le materie che fanno parte della loro formazione c’è anche la lingua italiana, come ha raccontato lo stesso Alberto II. E proprio in queste settimane i due gemelli hanno avuto un’occasione speciale per metterlo in pratica. Durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, Jacques e Gabriella hanno accolto il Capo dello Stato italiano insieme ai genitori e lo hanno salutato con un perfetto “Buongiorno Presidente”.

Un piccolo momento che racconta qualcosa in più dell’educazione scelta da Alberto e Charlene per i figli. Per Jacques, in particolare, la formazione avrà inevitabilmente un peso ancora maggiore negli anni a venire: è lui il Principe ereditario di Monaco e occupa il primo posto nella linea di successione al trono.

In altre occasioni però Alberto ha spiegato di non voler trasformare troppo presto il futuro ruolo del figlio in un peso. La preparazione di Jacques ai suoi futuri compiti istituzionali dovrebbe avvenire gradualmente, lasciando sia a lui sia a Gabriella lo spazio necessario per vivere la propria giovinezza. Per il momento, dunque, Palazzo Grimaldi può aspettare: per Jacques e Gabriella ci sono ancora libri, lezioni, lingue da imparare e giornate sui banchi di scuola, (quasi) come per i loro coetanei.