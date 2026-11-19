Una data fissata da Ranieri III. La festa nazionale monegasca si celebra il 19 novembre dal 1952 e Alberto II ha scelto di mantenerla in onore del padre

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Alberto II e Charlène di Monaco al gala per la Festa Nazionale 2025

Una data che oggi rende omaggio a un grande Principe. Da 74 anni Monaco celebra la Festa Nazionale il 19 novembre, giorno in cui, nel 1949, si è svolta la cerimonia di intronizzazione di Ranieri III, sei mesi dopo che il Principe era succeduto al nonno Luigi II.

La data è stata mantenuta anche da Alberto II che, alla morte del padre nel 2005, ha deciso di non modificarla, come era usanza tra i suoi predecessori. L’ha fatto per il padre, che ha regnato per quasi 56 anni e che, insieme a Grace Kelly, ha trasformato il Principato.

Ma il 19 novembre non è sempre stato il giorno della Festa Nazionale monegasca: la data è cambiata con i principi e, in un’occasione, persino per il calendario religioso.

Un omaggio a Ranieri III

Quando Ranieri III è succeduto al nonno Luigi II, che aveva regnato per quasi 27 anni, era il 9 maggio 1949. Aveva appena 25 anni e si è trovato alla guida di un Paese molto diverso dalla Monaco che conosciamo oggi.

In quell’anno Ranieri III ha fissato la Festa del Sovrano all’11 aprile, giorno che il calendario ufficiale monegasco del 1950 indicava come San Ranieri. La Festa è stata celebrata in quella data nel 1950 e nel 1951, ma nel 1952 l’11 aprile coincideva con il Venerdì Santo, una delle giornate più importanti per la Chiesa cattolica, così è stato necessario individuare una nuova data per i festeggiamenti.

Ranieri III ha quindi stabilito che la Festa Nazionale si sarebbe celebrata il 19 novembre, anniversario della sua intronizzazione, una data che aveva anche un legame religioso, perché coincideva con il giorno scelto a Monaco per celebrare il beato Ranieri d’Arezzo, frate francescano morto nel 1304 e patrono del Principe.

Da allora il 19 novembre non si è più spostato: quando Alberto II è succeduto al padre nel 2005, ha deciso di conservare la data anziché seguire la consuetudine dei suoi antenati, che l’avevano cambiata con l’arrivo di un nuovo sovrano.

Il Principe, ad esempio, avrebbe potuto scegliere il 15 novembre, giorno di Sant’Alberto, come aveva fatto il suo trisavolo Alberto I.

Il nuovo regno di Alberto II era già stato celebrato il 12 luglio 2005, al termine del lutto ufficiale. Quattro mesi dopo, per l’intronizzazione del 19 novembre, il Garden Club ha decorato la navata della Cattedrale con seimila gigli e rose e alla cerimonia hanno assistito anche le sorelle di Alberto, Carolina e Stéphanie.

Cambia il principe, cambia il giorno della Festa Nazionale

La prima edizione, che allora si chiamava Fête du Souverain, è stata celebrata nel 1857, durante il regno di Carlo III, il Principe al quale Monaco deve anche il nome del celebre quartiere di Monte Carlo. Già nel 1923 il Journal de Monaco la chiamava Festa Nazionale.

Carlo III

Carlo III aveva fissato la Festa del Sovrano al 4 novembre, giorno di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano appartenente alla stessa famiglia di Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi.

Mentone e Roccabruna si erano separate da Monaco nel 1848 e il territorio rimasto sotto il controllo dei Grimaldi era passato da una ventina di chilometri quadrati a 1,5. A un Principato così decimato, la Festa serviva a stringere la popolazione attorno al suo Principe.

Le prime celebrazioni erano soprattutto religiose, con un Te Deum nella chiesa di San Nicola, l’antica chiesa del Principato demolita nell’Ottocento per lasciare spazio all’attuale Cattedrale.

Nel 1863 l’inno monegasco è risuonato per la prima volta in chiesa, a San Nicola, mentre nel 1871 si è cominciato a passare in rassegna le truppe sulla piazza del Palazzo. La sera si ballava e il Casinò organizzava i fuochi d’artificio.

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Alberto I

Carlo III è morto nel 1889 e l’anno successivo suo figlio Alberto I ha mantenuto la consuetudine di festeggiare il Santo patrono del Sovrano e ha fissato la Festa al 15 novembre, giorno di Sant’Alberto.

Luigi II

Luigi II, succeduto al padre nel 1922, ha scelto il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio abate e onomastico della nipote Antonietta, perché la festa di San Luigi cadeva il 25 agosto, in pieno periodo di ferie. Antonietta, nata nel 1920, era all’epoca la sua unica nipote. Ranieri sarebbe nato tre anni dopo la sorella.

Tradizione, glamour e charity

La Festa Nazionale è conosciuta a Monaco anche come Fête du Prince e il programma conserva ancora oggi molte delle tradizioni nate durante il regno di Carlo III, mentre con Ranieri III le celebrazioni si sono aperte sempre di più al pubblico.

I festeggiamenti cominciano nei giorni precedenti con la consegna delle onorificenze a cittadini che si sono distinti nel servizio al Principato, nella cultura, nello sport e nelle attività sociali.

Una lunga giornata di festeggiamenti

La mattina del 19 novembre le celebrazioni ufficiali si aprono con la messa di ringraziamento e il tradizionale Te Deum nella Cattedrale, dove riposano Ranieri III e la moglie Grace Kelly. Alla funzione partecipa l’intera famiglia principesca.

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Dopo la Messa, le celebrazioni proseguono a Palazzo, dove il Principe consegna altre decorazioni nel cortile d’onore e passa in rassegna le truppe sulla piazza. Qui sfilano i Carabinieri del Principe, i Vigili del Fuoco e gli altri corpi in uniforme.

Il momento più glamour resta l’apparizione della famiglia Grimaldi al balcone del Palazzo, dove accanto ad Alberto II e alla Principessa Charlène ci sono i gemelli, il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, insieme alle sorelle del Principe, Carolina e Stéphanie, e ai loro figli.

L’assenza di Charlène nel 2021

Nel 2021, quando Charlène era assente dal Principato per motivi di salute, Jacques e Gabriella hanno mostrato dal balcone due cartelli per la madre, per dirle che le volevano bene e che sentivano la sua mancanza. Le foto hanno fatto il giro del mondo continuando ad alimentare molte teorie sull’assenza della Principessa.

Durante il regno di Ranieri III la Festa Nazionale è diventata anche l’occasione per distribuire doni e pacchi alle persone più bisognose, per le visite agli anziani e per le iniziative della Croce Rossa monegasca.

Il programma del 2026

Quest’anno i fuochi d’artificio si sono accesi su Port Hercule la sera precedente ai festeggiamenti, alle 20.10. Alle 21, all’Espace Léo Ferré, Nathalie Lermitte ha portato in scena uno spettacolo dedicato a Édith Piaf.

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La Festa Nazionale si chiude alle 19 con un gala al Grimaldi Forum, dove l’Opéra de Monte-Carlo porta in scena Porgy and Bess di George Gershwin per gli invitati del Palazzo. Proprio al gala dell’anno scorso Charlène ha indossato di nuovo la Diamond Foam, il diadema di diamanti che aveva scelto per il ballo delle nozze con Alberto, quattordici anni prima.

Una delle “ricette” dei Grimaldi che affascinano il mondo è proprio il mix tra tradizione, charity e glamour che da anni, soprattutto da quando è arrivata Grace Kelly, non è mai mancato in nessuna occasione pubblica, dal Ballo della Rosa alla Festa Nazionale.