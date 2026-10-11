Leonor e Sofia di Spagna si ritrovano per un appuntamento speciale

Leonor e Sofia di Spagna tornano a Madrid per la Festa Nazionale accanto a Felipe VI e Letizia, mentre proseguono i loro percorsi universitari

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IPA Leonor e Sofia di Spagna

Per Leonor e Sofia di Spagna, la Festa Nazionale spagnola è un evento istituzionale, ma è anche l’occasione per ritrovarsi accanto ai genitori davanti agli occhi del Paese, in una fase della vita in cui gli impegni e gli studi le portano sempre più spesso lontane l’una dall’altra.

Lunedì 12 ottobre, infatti, le due figlie di Felipe VI e Letizia torneranno insieme alla parata e al ricevimento ufficiale di Madrid, una delle ricorrenze più attese per la Famiglia Reale. Un appuntamento che riporta al centro anche il loro legame, mentre le loro vite prendono strade sempre più personali.

Leonor e Sofia di Spagna insieme per la Festa Nazionale

Il 12 ottobre è una data cerchiata in rosso nell’agenda della monarchia spagnola. La giornata si apre con la tradizionale parata militare a Madrid, alla presenza del Re e della Regina, per poi proseguire con il ricevimento al Palazzo Reale, dove Felipe VI e Letizia accolgono rappresentanti delle istituzioni e personalità della società civile.

Una cerimonia solenne, che ogni anno riunisce intorno alla famiglia reale i volti più importanti del Paese e che vedrà nuovamente accanto ai sovrani entrambe le figlie.

Quest’anno, però, c’è anche una curiosità in più. Dopo aver completato la formazione militare, Leonor si prepara a partecipare alla parata in una veste inedita: per la prima volta potrebbe tornare ad assistere alla cerimonia in abiti civili.

Resta però un interrogativo: la Principessa delle Asturie indosserà comunque l’uniforme militare durante la parata, per poi cambiarsi in vista del ricevimento al Palazzo Reale? Un dettaglio ancora da scoprire, che aggiunge attesa a uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale.

Anche per Sofia sarà un’occasione per tornare a Madrid e ritrovare la famiglia. La giovane Infanta frequenta il secondo anno universitario a Parigi, ma la distanza dalla capitale spagnola è relativamente breve: poco più di due ore di volo separano le due città.

Leonor e Sofia, due vite diverse ma un legame speciale

Negli ultimi anni la quotidianità delle figlie di Felipe VI e Letizia è cambiata profondamente. Leonor, erede al trono, ha trascorso tre anni nella formazione militare, preparandosi al ruolo che un giorno sarà chiamata a ricoprire. Ora vive a Madrid e ha iniziato il percorso universitario in Scienze Politiche all’Università Carlos III. Un passaggio che le permette di avvicinarsi alla vita civile dopo anni scanditi dall’addestramento, dalle cerimonie militari e dagli impegni ufficiali.

Sofia, invece, sta costruendo il proprio percorso lontano dalla Spagna. Dopo il primo anno a Lisbona, ha proseguito gli studi al Forward College di Parigi, dove frequenta il secondo anno di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali seguendo un itinerario che le consente di conoscere ambienti e realtà differenti. La distanza dalla famiglia non le impedisce, però, di essere presente nei momenti più significativi della monarchia.

Per entrambe, dunque, il 12 ottobre rappresenta un ritorno a casa e un’occasione per condividere nuovamente la scena. E se Leonor si prepara alle responsabilità legate al suo destino di futura Regina, Sofia continua a trovare il proprio spazio, tra università, nuovi impegni e apparizioni pubbliche sempre più importanti.

Dopo la Festa Nazionale, un’altra occasione per rivedere le due principesse insieme potrebbe arrivare a fine ottobre, quando la famiglia reale si riunirà a Oviedo per i Premi Principessa delle Asturie, uno degli appuntamenti centrali dell’autunno spagnolo.