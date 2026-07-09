Infanta Sofia, il traguardo più importante: primo discorso ufficiale

L'Infanta Sofia pronuncia a Saragozza il suo primo discorso ufficiale: un traguardo storico, con Leonor, Felipe e Letizia al suo fianco

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Serena De Filippi

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Infanta Sofia, il traguardo più importante: primo discorso ufficiale
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Infanta Sofia
Qual è il ruolo di INFANTA SOFIA? Cosa sono i premi DOCENTES REFERENTES? Dove si trova il MONASTERO di Cogullada?

Per l’Infanta Sofia di Spagna è arrivato il momento di ogni giovane Reale; il suo ruolo è ormai realtà. Mercoledì 8 luglio, la figlia minore di Felipe VI e della Regina Letizia ha preso la parola in pubblico per la prima volta; una vera e propria soglia che segna un prima e un dopo. E a renderla ancora più speciale ci ha pensato la sua famiglia, presente al completo per sostenerla in una giornata storica.

Infanta Sofia, il debutto a Saragozza e la sorpresa della famiglia al completo

Tutto è avvenuto al Monastero di Nuestra Señora de Cogullada, a Saragozza, all’interno del campus della Fondazione Ibercaja. Un luogo tutt’altro che casuale, visto che proprio di quella realtà Sofia è presidente onoraria dallo scorso febbraio, quando ha deciso di legare il suo nome a un progetto dal forte valore sociale. L’occasione, del resto, aveva un significato preciso: la consegna dei primi premi Docentes Referentes, un’iniziativa volta a celebrare gli insegnanti.

La Famiglia Reale spagnola sostiene Sofia
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La Famiglia Reale spagnola sostiene Sofia

Sulla carta, l’appuntamento avrebbe dovuto essere una prova individuale, il terzo impegno affrontato dalla giovane senza la presenza dei genitori o della sorella. E invece la giornata ha riservato più di un colpo di scena. Il primo è arrivato dalla stessa Infanta, che ha battuto tutti sui tempi, dal momento in cui si è presentata con largo anticipo. Il secondo, e più commovente, riguarda la Principessa delle Asturie, sua sorella Leonor.

L’erede al trono, infatti, ha stravolto i propri programmi pur di esserci. Il suo rientro era fissato per il venerdì successivo, in vista della cerimonia dei diplomi militari all’Accademia dell’Aeronautica e dello Spazio di Murcia; eppure ha scelto di rientrare prima, mettendo da parte tutto il resto, per stringersi accanto alla sorella minore. Una scelta che non dovrebbe sorprendere, perché il loro legame è sempre stato profondo. E come se non bastasse, anche Felipe e Letizia hanno scelto di presenziare all’evento.

L’inizio di una nuova fase

Il primo discorso dell’Infanta Sofia ricorda naturalmente quello di Leonor; nel 2019, giovanissima, prendeva la parola ai Premi Principessa delle Asturie. Due tappe distanti nel tempo ma unite dallo stesso filo, quello di una Monarchia che, con calma e metodo, prepara le sue nuove generazioni al peso della Corona.

Non si tratta, però, del primo affaccio pubblico di Sofia in assoluto, perché aveva già avuto modo di farsi conoscere: alla fine del 2024 aveva consegnato dei riconoscimenti in un concorso fotografico che porta il suo nome, pur senza pronunciare parola, e agli inizi del 2026 era intervenuta al posto della nonna, la Regina Sofia, subentrandole in un impegno. Piccoli passi, insomma, che l’hanno condotta fino a questo traguardo ben più pesante, il primo in cui la sua voce è diventata protagonista.

A 19 anni, seconda nella linea di successione al trono, l’Infanta si trova così a muovere i suoi passi verso la dimensione istituzionale. Un percorso graduale che la vede accanto alla sorella maggiore in un gioco di ruoli complementari: da una parte Leonor, ormai proiettata verso il destino di Regina, dall’altra Sofia, chiamata a ritagliarsi uno spazio tutto suo dentro la macchina della Corona.

Felipe VI Di SpagnaStar e Vip