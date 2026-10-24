Leonor di Spagna incanta con un look total pink copiato da mamma Letizia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Leonor di Spagna

Scollatura audace e un look total pink: Leonor di Spagna ha conquistato tutti nella sua ultima apparizione ufficiale, oscurando persino mamma Letizia, esperta di stile che, a quanto pare, ha trasmesso alle figlie tutta la sua passione per la moda.

Leonor con il tailleur total pink rubato a mamma Letizia

Il prossimo 31 ottobre Leonor di Spagna compirà 21 anni. Un traguardo importante per la principessa delle Asturie ed erede al trono del Regno di Spagna che ha già le idee chiare quando si parla di stile. Nel corso degli anni infatti Leonor ha sviluppato uno stile tutto suo, arrivando persino ad oscurare mamma Letizia di Spagna.

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La futura regina di Spagna ha tenuto la sua prima udienza in solitaria presso la Sala Covadonga dell’Hotel de la Reconquista di Oviedo con i vincitori del Premio Principessa delle Asturie. Per l’occasione, Leonor ha sfoggiato un tailleur rosa confetto, comporta da un blazer a doppiopetto, con uno scollo a V e tacchi alti.

Impeccabile e stupenda con un look che la faceva assomigliare tantissimo a mamma Letizia di Spagna, Leonor è apparsa a suo agio e sicura di sè nel ruolo di cerimoniere. Studentessa presso l’Università Carlos III di Madrid, dove sta perfezionando gli studi, ha incontrato i vincitori del premio 2026, dall’astronauta Christina Koch, al calciatore Lionel Messi, sino alla scrittrice e cantante Patti Smith. Si è poi intrattenuta a chiacchierare con lo scrittore Julian Barnes, vincitore del premio letterario, raccontando la sua grandissima passione per la lettura.

Leonor oscura Sofia e Letizia di Spagna

Poco dopo l’evento, Leonor si è riunita con il resto della famiglia: i genitori, la regina Letizia e il re Felipe , la sorella minore, l’Infanta Sofia, e la nonna, la regina Sofia. La famiglia reale spagnola infatti ha incontrato i premiati, i presidenti delle giurie e i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Principessa delle Asturie.

Se Leonor ha puntato tutto sul rosa confetto, la sorella minore, l’Infanta Sofia, sembra preferire i colori scuri. La 19enne ha infatti scelto di indossare un look total black. Anche Letizia di Spagna ha scelto di indossare un tailleur (ma dai toni decisamente scuri), abbinandolo ad una sciarpina a cravatta azzurra, decorata con una spilla. Secondo molti sarebbe stata proprio lei – amante dei tailleur colorati – ad ispirare Leonor nel creare il look sfoggiato alla cerimonia.

Anche in quest’occasione Leonor si è fatta notare. Ha incontrato i vincitori dei premi di fine corso 2025 dell’Università di Oviedo, dialogando con cinquanta studenti laureati l’anno precedente.

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Nel corso dell’incontro ha chiesto ai neolaureati quali fossero i progetti per il futuro e ha spiegato con un sorriso di sentirsi ancora poco esperta riguardo la vita universitaria. Appena un mese fa infatti ha iniziato il suo nuovo percorso di studi che la porterà ad ottenere una laurea in Scienze Politiche. Una nuova avventura arrivata dopo tre anni trascorsi nell’esercito per la sua formazione militare.

“Sei un modello da seguire per i giovani”, è stata la frase più bella pronunciata da alcuni dei presenti che hanno stretto la mano a Leonor.