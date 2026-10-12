Letizia di Spagna cambia look e il rosa confetto diventa il suo must have e alla Festa Nazionale entra in contrasto con sua figlia Sofia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna con le figlie Sofia e Leonor

Letizia e Felipe di Spagna, accompagnati dalle figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofía, hanno partecipato alle celebrazioni per la Festa Nazionale spagnola, nota anche come Día de la Hispanidad.

Per questo giorno solenne la Reina ha replicato il look rosa confetto, visto settimana scorsa durante il viaggio in Finlandia. Ad eccezione della spilla di perle che ha una storia curiosa. E così entra il contrasto con la sua secondogenita che ha sfoggiato un outfit rosso fiamma.

Letizia di Spagna alla Festa Nazionale 2026

Letizia e Felipe di Spagna hanno presiedute alle cerimonie per la Festa Nazionale che si celebra ogni anno il 12 ottobre. La giornata è iniziata con un solenne omaggio alla bandiera e una parata militare, culminata con un ricevimento al Palazzo Reale di Madrid.

Insieme ai Sovrani erano presenti le loro figlie, Leonor, futura Regina, che sta completando i suoi studi all’università. Sebbene abbia terminato l’addestramento militare, ha indossato la divisa dell’esercito. Mentre sua sorella Sofia ha optato per un elegante tailleur pantaloni rosso. Ma procediamo con ordine.

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Letizia di Spagna, di nuovo in rosa confetto: la svolta nel look

E iniziamo dal look proposto da Donna Letizia che ha segnato una svolta nel suo stile. La Regina infatti si è presentata con un outfit rosa confetto. È la seconda volta nel giro di pochi giorni che ripropone lo stesso colore bon ton. Infatti, al suo arrivo in Finlandia la scorsa settimana, portava un abito molto simile, dello stesso colore.

Questa volta però si tratta di un modello di The 2nd Skin Co., caratterizzato da scollo rotondo e maniche a tre quarti, con corpetto aderente e gonna a trapezio di media lunghezza. Letizia lo ha indossato per la prima volta il 12 novembre 2025, durante la cerimonia di benvenuto per il suo viaggio in Cina durante la quale lo aveva abbinato a un cappotto di Carolina Herrera.

Ma quest’autunno tiepido non ha reso necessario un capospalla. Letizia ha indossato l’abito rosa con delle slingback e una clutch bordeaux per dare un tocco di stagionalità alla mise.

Il look della Festa Nazionale segna un punto di svolta nel guardaroba della Reina che ha abbandonato gradualmente modelli alternativi e colori sgargianti per affidarsi a capi più classici e tonalità neutre o pastello. A sottolineare il nuovo stile formale della Sovrana è anche la spilla in perle e diamanti che ha appuntato all’abito rosa.

Letizia di Spagna, la spilla della Regina Vittoria Eugenia

Il prezioso gioiello dalla forma rotonda, composta da due cerchi di diamanti con una perla grigia al centro e un’altra a goccia, fa parte del tesoro della Corona. La spilla fu realizzata per la Regina Vittoria Eugenia che sposò nel 1906 Re Alfonso XIII di Spagna.

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Letizia indossò il gioiello anche lo scorso 6 gennaio, in occasione della Pasqua Militare e fu protagonista di un curioso episodio. Infatti, la spilla si aprì cadendo a terra e suo marito Felipe si chinò prontamente per raccoglierla.

Letizia di Spagna in contrasto con la figlia Sofia

Il look bon ton di Letizia era decisamente in contrasto con quello di sua figlia Sofia. L’Infanta ha indossato un tailleur pantaloni con giacca ampia a doppio petto, rosso fiammante. Di fatto, ha sfoggiato quello che era il colore iconico del guardaroba di sua madre fino a qualche tempo fa.

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L’outfit energetico e forte di Sofia era esattamente l’opposto dello stile di Donna Letizia. Ma malgrado il contrasto cromatico, le due insieme a Leonor sono apparse perfettamente in armonia e felici di ritrovarsi.