Letizia di Spagna arriva a Helsinki e il primo look non passa inosservato: cappotto in cashmere fucsia di Carolina Herrera e abito rosa bon ton

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Il viaggio di Stato di Letizia di Spagna e suo marito Felipe in Finlandia è iniziato con la tradizionale cerimonia di benvenuto, presieduta dal Presidente Alexander Stubb e da sua moglie, Suzanne Innes-Stubb, con tanto di saluto dal balcone. La Reina ha dato un tocco di colore indossando il suo iconico cappotto fucsia di Carolina Herrera. Il capospalla da migliaia di euro che porta sempre con sé quando va in Nord Europa.

Letizia di Spagna, il cappotto in cashmere contro il freddo

Anche se la giornata è soleggiata, le temperature a Helsinki non sono certo quelle di Madrid. Così, quando Letizia di Spagna è scesa dall’auto che l’ha portata al Palazzo presidenziale per incontra Stubb e la First Lady, si è buttata sulle spalle il suo cappotto fucsia di Carolina Herrera.

Si tratta di un capospalla di alta sartoria in lana e cachemire, dal volume oversize che certo non passa inosservato grazie al colore sgargiante che sta molto bene alla Reina. Il cappotto vale oltre migliaia di euro ed è diventato ormai iconico, tanto da essere definito “il suo cappotto da viaggio”. Infatti, Letizia l’ha indossato più volte in occasione dei viaggi di Stato: ha debuttato in Svezia nel 2021 e da allora lo ha riproposto in altre due visite di Stato, in Danimarca e nei Paesi Bassi.

Ma il cappotto iconico non è stato l’unico stratagemma della Reina per combattere l’aria frizzantina. Di fatti, mentre stava andando a salutare il Presidente finlandese, ha recuperato una sciarpa a fantasia che però non ha indossato.

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Letizia di Spagna, l’abito rosa confetto

Il rosa ha dominato nel primo look in trasferta di Letizia. Sotto il cappotto ha sfoggiato un abito rosa confetto, molto elegante. Il modello, con scollo rotondo e maniche lunghe, è impreziosito da applicazioni floreali in organza di seta che aggiungono texture e movimento all’insieme. Il vestito è firmato Pedro del Hierro.

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È stato uno degli outfit più discussi della Regina Letizia nel 2021 durante il tour in Svezia e ora lo ha riproposto a Helsinki.

Per quanto riguarda gli accessori, la moglie di Felipe ha abbinato il look bon ton a delle slingback rosa di Magrit, il marchio di calzature che preferisce, dal tacco midi. La Regina non porta più i tacchi alti a causa dei suoi problemi al piede, e a una handbag cipria.

Per quanto riguarda i gioielli, Donna Letizia ha optato ancora una volta per due dei suoi pezzi più iconici. Ha quindi indossato gli orecchini Luzia di Gold & Roses, un modello a piccole stelle in oro rosa 18 carati che combina tre stelle più grandi con quattro più piccole ed è impreziosito da 0,26 carati di diamanti. Come di consueto, la Regina ha completato l’ensemble con i suoi due anelli di Karen Hallam e Coreterno.

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Sicuramente, il look della Reina non è passato inosservato e ha fatto del tutto sparire la First Lady finlandese che ha optato per un classico blu.