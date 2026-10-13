Letizia di Spagna, storica visita a Ceuta. Ma la giacca è riciclata

Letizia di Spagna accompagna Felipe nella storica visita a Ceuta e recupera dal guardaroba un capo di sei anni fa. Tutti i dettagli del suo look

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IPA Felipe e Letizia di Spagna a Ceuta

Letizia di Spagna ha deciso di non stupire durante la visita a Ceuta. Un appuntamento già entrato nella storia della monarchia. Niente colori accesi, abiti da cerimonia o accessori appariscenti. La Regina ha preferito affidarsi a un’eleganza discreta, recuperando dal proprio guardaroba una giacca già indossata sei anni fa. Una scelta tutt’altro che casuale, che conferma la sua predilezione per una moda sostenibile, fatta di capi senza tempo e abbinamenti studiati nei minimi dettagli.

Letizia di Spagna a Ceuta con la giacca riciclata

Al fianco di Re Felipe, martedì 13 ottobre, Letizia di Spagna è arrivata a Ceuta per una visita ufficiale dal forte valore simbolico, la prima della coppia reale nella città autonoma spagnola in veste di sovrani.

A catturare l’attenzione è stata soprattutto la giacca in tweed melange firmata Hugo Boss. Si tratta del modello Karonita, sfoggiato per la prima volta nel maggio 2020 durante una visita al Centro di Controllo del Sistema Elettrico della Red Eléctrica de España e successivamente recuperato in altre occasioni ufficiali.

Corta, aderente e dalla silhouette strutturata, la giacca presenta una lavorazione screziata nei toni del grigio e del blu, con sottili fili chiari che creano un raffinato effetto materico. Lo scollo rotondo senza revers, la chiusura frontale discreta e la cucitura che sottolinea il punto vita contribuiscono a definire un modello essenziale, lontano dagli eccessi decorativi spesso associati al tweed. Nessun bottone gioiello, nessuna tasca applicata o dettaglio vistoso: soltanto linee pulite e proporzioni equilibrate.

Un capo ormai fuori produzione ma ancora tra i preferiti dell’ex giornalista. Del resto, Letizia non ha mai nascosto la propria abitudine a riutilizzare gli abiti, anche nelle occasioni più importanti. Una filosofia che ha trasformato il cosiddetto royal recycling in uno dei tratti distintivi del suo stile.

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Per completare l’outfit, Letizia ha scelto un paio di pantaloni neri sartoriali a vita alta, caratterizzati da una gamba ampia e da un tessuto fluido che scende fino a sfiorare il pavimento. Un modello intramontabile, particolarmente apprezzato dalla Reina perché capace di slanciare la figura senza richiedere necessariamente tacchi vertiginosi.

Ai piedi, infatti, sono comparse delle Mary Jane con cinturino posteriore, fibbie metalliche e tacco squadrato, firmate Massimo Dutti. Una calzatura che coniuga praticità ed eleganza, ideale per affrontare un programma istituzionale ricco di appuntamenti e spostamenti.

Anche sul fronte beauty, la sovrana ha puntato sulla naturalezza: capelli sciolti, morbide onde e un trucco discreto, senza elementi capaci di distogliere l’attenzione dall’insieme.

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Una scelta stilistica in netto contrasto con quella del giorno precedente, quando, in occasione della Festa Nazionale spagnola, Letizia aveva optato per un abito midi rosa firmato The 2nd Skin Co., già sfoggiato nel novembre 2015 durante una visita ufficiale a Pechino.

Se il rosa aveva accompagnato le celebrazioni solenni e festive della monarchia, a Ceuta la Regina ha preferito una palette neutra, più adatta al carattere istituzionale e commemorativo della giornata.

La visita storica a Ceuta e il significato della scelta di Letizia

Quella del 13 ottobre non è stata una visita come le altre. Si tratta della prima di Felipe VI e Letizia, arrivati a Ceuta quasi vent’anni dopo l’ultima visita ufficiale dei sovrani spagnoli, avvenuta nel novembre 2007, con Juan Carlos e Sofia.

Ad accogliere la coppia reale, nella centralissima Plaza de África, una folla di cittadini con numerose bandiere spagnole. Il programma ha previsto una prima tappa al Municipio, con gli incontri istituzionali e il confronto con i rappresentanti della società locale.

Tra gli appuntamenti più significativi anche la visita alla scuola pubblica Vicente Aleixandre, esempio della convivenza multiculturale che caratterizza Ceuta, e la cerimonia commemorativa presso il cimitero di Sidi Embarek, dedicata alle vittime del naufragio avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. Un momento di raccoglimento alla presenza dei rappresentanti delle quattro confessioni religiose della città.

In questo specifico contesto la scelta dell’abbigliamento della Regina assume un significato particolare. Letizia ha rinunciato a qualsiasi concessione all’eccentricità, privilegiando un completo capace di trasmettere autorevolezza, rispetto e vicinanza.