Letizia di Spagna protagonista di un look grintoso e sofisticato. Addio al classico tailleur: il blazer in pelle conquista la scena e sorprende per gli abbinamenti

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IPA Letizia di Spagna

Chi ha detto che una Regina debba necessariamente indossare tailleur impeccabili e blazer dal taglio classico? Letizia di Spagna continua a riscrivere le regole dello stile reale, dimostrando che eleganza e carattere possono convivere perfettamente nello stesso guardaroba. Questa volta ha scelto un capo dall’anima decisamente rock, capace di trasformare un semplice outfit da ufficio. Per la sua ultima apparizione pubblica a Madrid, la moglie di Re Felipe ha scelto un blazer in pelle dal taglio sartoriale, una delle tendenze più interessanti di questo autunno.

Letizia di Spagna con il blazer in pelle nero

In occasione della visita al Centro Danza Matadero di Madrid, giovedì 19 novembre, la Regina Letizia ha incontrato il team del nuovo spazio culturale diretto dalla ballerina e coreografa di flamenco María Pagés. Un appuntamento istituzionale dedicato all’arte e alla creatività, per il quale la sovrana ha scelto un outfit che riflette perfettamente la sua personalità stilistica: rigoroso nelle forme ma sorprendente nei dettagli.

Protagonista assoluto del look è un blazer nero in pelle dall’ispirazione maschile, una reinterpretazione contemporanea della tradizionale giacca sartoriale. Il modello scelto da Letizia presenta spalle strutturate, ampi revers, tasche discrete e una chiusura monopetto con un solo bottone. La silhouette, leggermente avvitata, valorizza il punto vita senza rinunciare alla costruzione tipica del tailoring.

Il risultato? Un perfetto equilibrio tra rigore istituzionale e spirito rock, che rende il capo protagonista senza risultare eccessivo.

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Non è certo la prima volta che la Reina introduce elementi grintosi nel proprio guardaroba. Dalle giacche in pelle alle sneakers, la 54enne ha sempre dimostrato una particolare abilità nel mescolare capi quotidiani e pezzi sofisticati. Questa volta, però, la pelle diventa protagonista di un look formale, trasformando un grande classico del guardaroba femminile in qualcosa di decisamente più attuale.

Il look di Letizia di Spagna con pantaloni sartoriali e mocassini

A rendere ancora più interessante l’outfit è il gioco di contrasti tra materiali, volumi e proporzioni. Sotto il blazer in pelle, Letizia di Spagna ha indossato una camicia bianca Oxford, impreziosita da un delicato dettaglio ricamato sul risvolto. Un tocco romantico che addolcisce il carattere deciso della giacca.

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Per la parte inferiore, la sovrana ha scelto pantaloni sartoriali grigio antracite, caratterizzati da vita alta, pinces e gamba ampia. Il tessuto fluido accompagna i movimenti e crea un interessante contrasto con la struttura più rigida del blazer, dando vita a una silhouette slanciata e armoniosa.

Per quanto riguarda le scarpe, niente tacchi vertiginosi, ma mocassini neri flat, dalla finitura lucida e impreziositi da dettagli metallici dorati.

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A completare la mise, gioielli discreti e luminosi, tra cui orecchini dalle forme botaniche e i suoi immancabili anelli. Il beauty look resta fedele alla sua estetica naturale: capelli castani lasciati sciolti, con morbide onde sulle lunghezze, e un trucco delicato che valorizza i lineamenti senza appesantirli.