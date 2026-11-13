Letizia e Felipe di Spagna coi tailleur coordinati, l’effetto è très chic (e piace anche a Kate Middleton)

IPA Letizia di Spagna

Complicità non solo nei doveri di corte, ma anche nello stile. Letizia e Felipe di Spagna alla Zarzuela hanno sfoggiato due look che sono un perfetto esempio di twinning reale: due tailleur coordinati in grigio e bordeaux, che hanno trasformato una importante riunione istituzionale in un momento très chic.

L’impegno alla Zarzuela

Le immagini, condivise dalla Casa Reale spagnola anche su Instagram, documentano la 38esima riunione della Commissione Delegata della Fondazione Princesa de Girona, presieduta dai Sovrani nella Sala delle Udienze del Palazzo della Zarzuela. Il primo appuntamento ufficiale, dopo la messa funebre celebrata a Toledo per le vittime del tragico incidente ferroviario di Urda.

L’ente è nato per promuovere formazione e talento giovanili e vede la Principessa Leonor nel ruolo di presidente onoraria. Accolti dal presidente Francisco Belil e dalla segretaria Silvia Martínez, Letizia e Felipe di Spagna hanno lavorato con i responsabili dei vari gruppi di lavoro, tra cui Ana Vallés Blasco di Sorigué, per definire il Piano d’azione 2027 e presentare la sesta edizione del Tour del talento, che prevede cinque tappe spagnole.

Il tailleur Principe di Galles di Letizia e il completo di Felipe

Per Letizia di Spagna, il tailleur pantalone grigio con fantasia Principe di Galles è un grande classico da lavoro: giacca doppiopetto con revers a lancia, tasche con patta e bottoni rivestiti nello stesso tessuto, che la Reina ha abbinato a pantaloni dritti e ampi e mocassini neri, rigorosamente bassi e comodi.

Un completo di ispirazione maschile, oltre che di gran classe, firmato Carolina Herrera e che, almeno in parte, abbiamo già potuto ammirare. I più attenti ricorderanno certamente che Letizia ha indossato per la prima volta questa giacca nel 2021, sempre per un impegno alla Zarzuela.

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Il tocco di stile? Sotto il blazer, la Reina ha indossato un dolcevita bordeaux in morbido cashmere firmato Falconeri, scelta strategica per restare al caldo e per completare il “matchy” col marito.

Salta agli occhi, infatti, che il completo di Felipe sia davvero molto simile a quello di Letizia. Anche lui ha scelto un abito grigio, ma a quadri, che ha abbinato a una camicia azzurra e a una cravatta bordeaux, che richiama il colore del dolcevita.

Uno stile che piace a Kate Middleton

Due Sovrani in sintonia, nella vita ma anche nello stile, che confermano come anche tra i Reali sia in voga il cosiddetto twinning, ovveror la tendenza fashion di coordinare i look di coppia attraverso colori e fantasie. Loro stessi lo avevano già fatto, lo scorso 4 dicembre, presentandosi con due completi grigi a quadri.

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Ma c’è un altro dettaglio che agli occhi più attenti non può passare inosservato. Questo tipo di look piace anche a Kate Middleton che, proprio il giorno precedente, in occasione della visita al Chase Community Hospital, aveva indossato un tailleur grigio con fantasia Principe di Galles, stavolta del marchio di abbigliamento britannico Bella Freud, con un dolcevita bordeaux in lana merino.