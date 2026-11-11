Letizia di Spagna, lacrime e abbracci ai funerali delle vittime dei treni

Letizia e Felipe di Spagna a lutto ai funerali delle 69 vittime dell'incidente ferroviario di Urda: lacrime e grande commozione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna, l'abbraccio ai funerali delle vittime dell'incidente di Urda

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno partecipato nella Cattedrale di Toledo ai funerali delle 69 vittime dell’incidente ferroviario di Urda, avvenuto lo scorso 28 ottobre, quando due treni ad alta velocità si sono scontrati. È stato una delle peggiori tragedie che hanno colpito la Spagna negli ultimi tempi. La cerimonia è stata teatro di momenti toccanti, di sincera commozione per le persone scomparse e per il dolore dei loro famigliari.

Letizia e Felipe di Spagna a lutto sotto la pioggia

Letizia e Felipe di Spagna hanno voluto essere presenti e condividere la sofferenza di amici e famigliari delle vittime dello spaventoso incidente.

Il Re e la Regina sono arrivati nella Cattedrale di Toledo sotto la pioggia, vestiti a lutto. Letizia ha scelto un completo rigorosamente nero, giacca sciancrata e una lunga gonna svasata. I capelli lasciati sciolti, i gioielli ridotti al minimo, nulla dunque di appariscente o stravagante, ma un outfit volutamente pacato che non permetteva distrazioni. Anche Felipe si è attenuto allo stesso codice della moglie, in giacca e cravatta nere.

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