Letizia e Felipe di Spagna “profondamente addolorati” per il grave incidente ferroviario

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IPA Felipe di Spagna e Letizia Ortiz

La Spagna si è svegliata con una notizia drammatica, una di quelle che lasciano un intero Paese senza parole: oggi, mercoledì 28 ottobre, un terribile incidente ferroviario nei pressi di Toledo ha provocato almeno 64 vittime e numerosi feriti, gettando la nazione nello sconforto. Due treni ad alta velocità si sono scontrati sulla linea che collega Madrid a Siviglia, dando origine a una delle più gravi tragedie ferroviarie degli ultimi anni. Mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta, anche la famiglia reale spagnola ha voluto manifestare pubblicamente il proprio dolore. Re Felipe VI ha deciso di interrompere i suoi impegni ufficiali per seguire da vicino l’emergenza.

Re Felipe VI interrompe gli impegni dopo la tragedia ferroviaria

Il sovrano spagnolo si trovava a Bétera, nella provincia di Valencia, dove stava partecipando all’esercitazione militare GRIFO 2026, quando è stato raggiunto dalla terribile notizia.

Un momento che ha inevitabilmente cambiato il programma della giornata: Felipe VI ha infatti deciso di abbreviare la sua presenza all’attività militare per fare ritorno il prima possibile e seguire gli sviluppi della situazione.

Davanti ai giornalisti, il re è apparso profondamente colpito dalla gravità dell’accaduto, rivolgendo parole di solidarietà alle famiglie delle persone coinvolte: “Siamo addolorati per questa terribile tragedia e desideriamo esprimere alle famiglie le nostre condoglianze, la nostra tristezza, il nostro sostegno e il nostro affetto in questo momento così duro e difficile”, ha dichiarato il monarca.

Parole cariche di partecipazione, che restituiscono il senso di dolore condiviso da un’intera nazione e naturalmente anche la Casa Reale ha affidato ai social un messaggio ufficiale per esprimere la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.

Nel comunicato pubblicato su X, re Felipe e la regina Letizia si sono detti profondamente colpiti e preoccupati per quanto accaduto, rivolgendo un pensiero a chi ha perso una persona cara e a coloro che stanno affrontando le conseguenze dell’incidente.

Un messaggio di solidarietà che ha voluto includere anche i soccorritori, impegnati in condizioni particolarmente difficili per prestare assistenza ai passeggeri. In circostanze come queste, il ruolo della monarchia assume un significato che va ben oltre il cerimoniale: la famiglia reale diventa infatti un punto di riferimento istituzionale chiamato a rappresentare la vicinanza e l’unità del Paese nei momenti più dolorosi.

Felipe e Letizia, una monarchia vicina al dolore della Spagna

Per Felipe VI e Letizia si tratta di un’altra occasione in cui la dimensione pubblica del loro ruolo incontra le emozioni di un’intera nazione. Il sovrano ha spiegato di aver già parlato con il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page, e di voler seguire gli sviluppi dell’emergenza.

E mentre il bilancio dell’incidente resta drammatico e ancora provvisorio, la tragedia riporta alla memoria un altro grave incidente ferroviario avvenuto in Spagna all’inizio del 2026.

In queste ore, però, l’attenzione è rivolta soprattutto alle vittime e alle loro famiglie e il messaggio dei reali spagnoli vuole essere proprio questo: un gesto di vicinanza e solidarietà in un momento in cui un intero Paese si ritrova unito nel dolore.

Al cordoglio della famiglia reale spagnola si aggiungono anche le parole di solidarietà dei vari capi di stato europei tra cui anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che ha dichiarato: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente ferroviario” esprimendo la solidarietà dell’intero popolo italiano.

Anche le istituzioni europee hanno manifestato il proprio sostegno: la Commissione Europea ha fatto sapere di essere pronta a fornire assistenza alla Spagna qualora fosse necessario e la portavoce capo Paula Pinho ha spiegato che è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle cause della tragedia.

Nel frattempo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, impegnata in un viaggio verso il Canada, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social, pur non avendo ancora avuto occasione di parlare personalmente con il premier spagnolo Pedro Sánchez.