La richiesta di Haakon di Norvegia a Felipe dopo l’incidente ferroviario in Spagna

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IPA Felipe di Spagna e Haakon di Norvegia

La tragedia ferroviaria che ha colpito la Spagna il 28 ottobre ha suscitato profonda commozione anche nelle corti europee. Tra i primi sovrani a manifestare la propria vicinanza al popolo spagnolo Haakon di Norvegia, che ha voluto rivolgersi direttamente a Re Felipe, chiedendogli di farsi portavoce della sua solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime.

Haakon scrive a Felipe di Spagna, la richiesta dopo la tragedia ferroviaria

La notizia del gravissimo incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo ha raggiunto la Norvegia, dove Re Haakon VIII ha deciso di inviare un messaggio ufficiale di condoglianze al suo omologo spagnolo.

Il sovrano, salito al trono lo scorso agosto dopo la morte del padre Harald V, ha espresso il proprio dolore per le vittime e per le famiglie coinvolte nella tragedia.

“Sono profondamente addolorato dalla notizia del tragico incidente ferroviario vicino a Toledo, che ha causato tante vittime. A nome del popolo norvegese e mio personale, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a voi e al popolo spagnolo”, si legge nel messaggio del monarca norvegese.

Ma è soprattutto la parte conclusiva della comunicazione ad assumere un significato particolare. Haakon ha infatti rivolto una richiesta precisa a Felipe: “Vi chiedo di trasmettere le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”.

Parole che vanno oltre il tradizionale protocollo diplomatico e sottolineano la volontà del sovrano di manifestare la propria vicinanza non soltanto alla Corona spagnola, ma soprattutto alle persone che stanno affrontando le conseguenze dell’incidente. Un messaggio di vera solidarietà.

Incidente ferroviario in Spagna, Felipe e Letizia in lutto

È un bilancio drammatico quello dell’incidente avvenuto mercoledì 28 ottobre nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, dove si sono scontrati due treni ad alta velocità, uno di Renfe e uno di Iryo.

Stando agli ultimi aggiornamenti, le vittime sarebbero almeno 68. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulle cause dell’incidente sono ancora in corso. Il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, dal 29 al 31 ottobre.

Una tragedia che ha profondamente colpito Felipe e Letizia di Spagna, intervenuti pubblicamente per esprimere la propria vicinanza alle persone coinvolte.

“Siamo commossi e preoccupati per l’incidente ferroviario di Urda, a Toledo. Siamo vicini nel dolore alle famiglie e ai cari delle vittime e inviamo il nostro affetto ai feriti e alle persone colpite”, ha comunicato la coppia, ringraziando le squadre di emergenza impegnate nei soccorsi.

La gravità della situazione ha portato a modificare l’agenda istituzionale del sovrano. È stato annullato il concerto previsto all’Auditorium Nazionale di Musica per celebrare il 150° anniversario della nascita di Pau Casals, così come la cerimonia conclusiva del Forum Mondiale delle Infrastrutture, in programma a Madrid il 29 ottobre.

Il cordoglio delle altre famiglie reali europee

Non solo Haakon di Norvegia. Pure il Granduca Guillaume del Lussemburgo ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto, rivolgendo un pensiero alle vittime e alle squadre di soccorso impegnate sul luogo dell’incidente.

“È con grande tristezza che ho appreso la notizia del disastro ferroviario vicino a Toledo”, ha dichiarato, aggiungendo: “Il mio pensiero va anche alle squadre di soccorso e al personale mobilitato sul posto per assistere le vittime”.

Parole di cordoglio sono arrivate inoltre dai Reali dei Paesi Bassi, Willem-Alexander e Maxima, che hanno manifestato la propria solidarietà alle famiglie delle vittime e alle persone ancora in attesa di notizie dei propri cari.

“I nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti dal disastro ferroviario di Urda, in Spagna. Questo orribile incidente ha gettato molte famiglie in un profondo dolore. Condividiamo il loro lutto e quello di tutti i feriti o preoccupati per la sorte dei propri cari”.

A unirsi ai messaggi internazionali è stato poi l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, che ha inviato un telegramma a Felipe VI per esprimere le proprie condoglianze e augurare una pronta guarigione ai feriti.

Una mobilitazione che testimonia quanto la tragedia abbia colpito ben oltre i confini spagnoli. E tra i tanti messaggi ricevuti dal sovrano, quello di Haakon si distingue per una richiesta tanto semplice quanto significativa: far arrivare personalmente il cordoglio della Norvegia alle famiglie che hanno perso i propri cari.