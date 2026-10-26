Letizia di Spagna perde l'equilibrio e precipita a terra su un peschereccio e sua figlia Sofia l'aiuta prontamente a rialzarsi. Le dichiarazioni del portavoce

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è stata protagonista di una rovinosa caduta in barca. Si trovava nella cittadina di Llanes, con suo marito Felipe e le figlie Leonor e Sofia per la consegna del Premio Città Esemplare 2026. E mentre saliva su un peschereccio, è scivolata sul pontile.

Letizia di Spagna, rovinosa caduta sulla barca

È stato un weekend ricco di impegni per la Famiglia Reale spagnola che prima si è riunita a Oviedo per la cerimonia dei Premi Principessa delle Asturie e poi si è recata a Lianes per consegnare alla Corporazione dei Pescatori di Santa Ana il Premio Città Esemplare 2026.

Getty Images

La giornata si stava svolgendo nel migliore dei modi. Letizia di Spagna e famiglia sono stati accolti festosamente dalla comunità locale. La Reina con Leonor e Sofia ha salutato le persone accorse ad accoglierle, ha stretto mani, dispensato sorrisi e fatto foto.

Secondo il programma, essendo premiata la corporazione dei pescatori, Letizia, Felipe e le figlie dovevano prendere il largo su un peschereccio.

Quindi la Famiglia Reale si è recata al porto. Il Re, l’Infanta Sofia sono saliti a bordo e poi è toccato a Letizia che non ha avuto alcuna difficoltà a scavalcare la balaustra. Ma una volta salita sul peschereccio, è stata vista barcollare mentre si stava mettendo in posa per una foto. Alla fine non è riuscita a stare in piedi e ha perso l’equilibrio, forse a causa della forte oscillazione dell’imbarcazione. Infatti, il mare era piuttosto agitato.

Malgrado tutti gli sforzi, la Reina non è riuscita a stare in piedi ed è caduta. Sua figlia Sofia l’ha aiutata a rialzarsi. Un portavoce di Letizia ha inseguito rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Sua Maestà la Regina non ha riportato ferite o ematomi significativi a seguito della caduta in barca. E sta svolgendo le sue normali attività”.

Letizia di Spagna e le figlie Leonor e Sofia in jeans

Fortunatamente Donna Letizia ha scelto per la gita in barca un abbigliamento confortevole e sportivo che ha evitato conseguenze imbarazzanti. Sarebbe stato un problema se la Reina avesse indossato un abito o una gonna. Invece, portava dei comodissimi jeans, abbinati a un caldo maglione, che l’hanno protetta da eventuali ematomi, evitando anche il possibile disagio di stoffe stracciate o sporcate a seguito dell’incidente.

Getty Images

Il look di Letizia era perfettamente coordinato a quello delle figlie. La Principessa Leonor, futura Regina di Spagna, ha optato per un completo nero, composto da maglia e pantaloni casual, e una giaccone a protezione del vento. Mentre Sofia, come sua madre, ha preferito indossare dei jeans e una giacca scamosciata.

Letizia si è comunque ripresa subito dalla caduta e anzi, mentre l’imbarcazione prendeva il largo, è stata immortalata mentre sorrideva con la secondogenita che l’ha aiutata a rialzarsi, scambiandosi evidentemente qualche battuta sull’accaduto. In fondo, non capita spesso vedere una Regina scivolare durante un evento pubblico.