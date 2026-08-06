Tra Letizia di Spagna e Felipe spunta un’altra donna, il gesto che ha imbarazzato il Re

A Maiorca con Letizia di Spagna e le figlie, Re Felipe VI viene sorpreso dal gesto inaspettato di un'altra donna. Un video che è subito diventato virale

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IPA Felipe e Letizia di Spagna

L’estate della famiglia reale spagnola continua a regalare immagini che fanno mormorare i sudditi e non. Questa volta a conquistare l’attenzione non sono stati gli impeccabili look di Letizia di Spagna o le apparizioni della Principessa Leonor bensì un video diventato virale che vede protagonista Re Felipe VI. Un filmato girato durante un momento di relax a Maiorca, lontano dal rigido protocollo di corte, mostra il sovrano mentre si gode una birra con amici e membri dell’equipaggio della regata Copa del Rey Mapfre. A rompere l’atmosfera ci pensa una donna che, senza alcun imbarazzo, gli rivolge un complimento destinato a far sorridere il web… e far arrossire il sovrano.

“Re Felipe guapo”, il commento che provoca Letizia di Spagna

Nel filmato Re Felipe appare rilassato, seduto al tavolo del Real Club Náutico de Palma dopo una giornata trascorsa in mare. A un certo punto si avvicina la giornalista e conduttrice locale Patricia Chinchilla, che decide di rompere il ghiaccio con un complimento decisamente fuori dagli schemi. “Mi perdoni, lei è il Re più bello di tutta Europa. Bello, bello e bello!”, esclama sorridendo mentre riprende la scena con il cellulare.

La reazione di Felipe è immediata quanto spontanea. Il Re accenna un sorriso, ringrazia con discrezione e prova a sdrammatizzare, senza perdere la calma che lo contraddistingue. Intorno a lui, però, alcuni presenti invitano gentilmente la giornalista a lasciarlo continuare quel momento di relax.

Il video è stato rilanciato mentre tutta la famiglia reale si trova a Palma di Maiorca per il tradizionale soggiorno estivo. Accanto al Re ci sono la moglie Letizia, la Principessa Leonor, l’Infanta Sofia e la Regina emerita Sofia, impegnati tra eventi istituzionali e appuntamenti pubblici, come il ricevimento nei giardini di Marivent.

La viralità del filmato è stata alimentata anche da un piccolo mistero. Non è infatti chiaro quando sia stato registrato: alcuni utenti sostengono che risalga al 2024, altri ipotizzano che possa essere ancora precedente. Un dettaglio della polo indossata da Felipe VI, con il logo della storica imbarcazione “Aifos”, confermerebbe però che il video appartiene all’edizione 2024 della Copa del Rey.

La naturalezza di Felipe conquista ancora una volta

Non è la prima volta che Re Felipe viene immortalato in situazioni informali durante le sue vacanze alle Baleari. Negli anni il sovrano è stato spesso fotografato mentre passeggia per Palma, saluta cittadini e turisti o si concede una cena nei locali dell’isola, mostrando un volto decisamente più spontaneo rispetto a quello delle cerimonie ufficiali.

Anche quest’anno il suo soggiorno non è fatto soltanto di momenti di svago. Oltre agli incontri istituzionali, il 58enne è impegnato nella Copa del Rey Mapfre a bordo della nuova imbarcazione Hispania, con cui continua a coltivare la sua grande passione per la vela. Proprio questa alternanza tra dovere e normalità contribuisce a rafforzare l’immagine di un sovrano vicino alle persone.

Il video del complimento inaspettato lo dimostra ancora una volta. Un sorriso sincero e un semplice gracias. Una spontaneità che conquista. Guapo e non solo.