Mezzo milione di euro per Marivent? La cifra ufficiale è 470mila euro, e a pagare i lavori non sono Felipe e Letizia, ma il Govern delle Isole Baleari

IPA Letizia di Spagna, 500mila euro per ristrutturare e pulire la residenza estiva

Una cifra tonda degna di una regina. È quella che da settimane rimbalza sui giornali spagnoli, cioè mezzo milione di euro per la residenza estiva di Felipe VI e Letizia di Spagna. Tale cifra è diventata in fretta un piccolo caso, proprio alla vigilia delle vacanze dei Borbone a Maiorca. A guardarla da vicino, però, la storia è meno scandalosa e parecchio più burocratica. Perché le ville sono stupende, ma bisogna anche mantenerle.

Marivent si rifà il look prima dell’arrivo dei reali

Il Palazzo di Marivent, situato nell’isola di Palma di Maiorca, è da mezzo secolo il rifugio estivo della monarchia spagnola. Qui Felipe, Letizia e le figlie Leonor e Sofia trascorrono parte dell’estate, insieme alla regina Sofia, che del complesso resta l’abitante più affezionata. E qui, dopo venticinque anni senza interventi di peso, il tempo ha presentato il conto.

A far partire i lavori è stata un’ispezione dei tecnici del Govern balear, nel settembre 2024: struttura tutto sommato solida, ma un degrado evidente nelle zone più esposte. Il cantiere è stato aperto il 15 aprile e dovrebbe chiudersi entro fine anno. Si interviene soprattutto sugli esterni: facciate, terrazze, vialetti, fontane, le piscine con le loro infiltrazioni, i giardini che custodiscono perfino alcune sculture di Joan Miró. Il nemico, qui, ha un nome solo: il mare. Stando alla relazione tecnica, è il salmastro ad aver corroso la pietra di marés che riveste la facciata sud.

La cifra vera dei lavori

Il numero che ha fatto rumore è quello dei 500mila euro, anche se il bando, alla voce ufficiale, ne indica 470.444. La spesa più alta è la verniciatura, quasi 140mila euro (sì, solo di pittura), seguita dalle opere murarie per sostituire la pietra e riparare i vialetti sollevati dalle radici dei pini. L’importo, riferiscono i media spagnoli, potrebbe perfino crescere fino al 20% in caso di vizi nascosti che spuntano in corso d’opera, sfiorando in teoria i 560mila.

E perché queste cifre hanno mosso polemiche? Perché a pagare, però, non sono Felipe e Letizia di tasca propria. Marivent appartiene al patrimonio della Comunità autonoma delle Baleari, e la sua conservazione spetta per legge al Govern guidato da Marga Prohens. Ai sovrani restano concesse in uso solo alcune aree, come Son Vent, la casa dove di fatto dormono durante l’estate.

Il nodo della pulizia da mezzo milione

La parte più scivolosa riguarda la pulizia, ed è qui che le carte si confondono. Il riferimento al mezzo milione per pulire esiste davvero, ma appartiene a un’altra vicenda. Nel luglio 2023 era stato Patrimonio Nacional a mettere a gara il servizio di pulizia “di supporto” del palazzo, valore stimato 500mila euro: le pulizie straordinarie che scattano quando la famiglia reale arriva sull’isola, tra Pasqua ed estate.

Un altro contratto, un’altra amministrazione, una cronologia precedente. La formula “500mila euro per ristrutturare e pulire la residenza estiva” finisce così per sommare due voci che non si parlano: i lavori del 2026, a carico del Govern balear, e il servizio di pulizia gestito da Patrimonio Nacional.

Vacanze tra cantiere e protocollo

Il calendario dei lavori è stato disegnato attorno alle abitudini dei reali: stop obbligato tra fine luglio e metà agosto, così da lasciare libera l’isola per il soggiorno e gli impegni istituzionali. Perché Marivent, per Letizia e Felipe, vale anche come palcoscenico: lì si tiene la tradizionale ricezione della società maiorchina, l’appuntamento che la regina ha trasformato in un classico del calendario alle Baleari.