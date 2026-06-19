Leonor di Spagna, per la prima volta in volo con suo padre Felipe: foto spettacolari

IPA Felipe e Leonor di Spagna

Re Felipe e la Principessa Leonor sono stati ritratti insieme durante una giornata dal forte valore simbolico, in occasione di un volo di addestramento militare a bordo di due aerei Pilatus PC-21. La prima volta in assoluto che il Sovrano e la sua erede volano fianco a fianco. Scatti potenti, carichi di significato istituzionale ma anche – e soprattutto – di un’emozione familiare impossibile da nascondere. Quell’abbraccio nell’hangar, dopo l’atterraggio, con Felipe che stringe la figlia sorridendo come farebbe qualsiasi padre orgoglioso, è probabilmente la fotografia più bella della Monarchia spagnola degli ultimi anni.

Leonor di Spagna pilota il Pilatus PC-21 con Re Felipe

Il volo si è svolto nella base di San Javier, in Murcia, dove la Principessa sta concludendo la fase aeronautica della sua formazione militare. Leonor era affiancata dalla sua istruttrice, la capitana Elena Gutiérrez; Felipe, invece, volava su un altro PC-21. Il percorso li ha portati sopra La Manga del Mar Menor, zona a cui Leonor di Spagna è particolarmente legata: lo aveva confessato lei stessa qualche giorno fa, durante il discorso tenuto in occasione del conferimento delle Medaglie d’Oro della Regione di Murcia.

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Le foto e i video rilasciati dalla Casa Reale hanno raccontato ogni fase della giornata, dall’incontro tra padre e figlia nelle strutture della base: prima il protocollo, poi la tenerezza, perché Leonor lo ha accolto da militare, ma si è sciolta subito in un abbraccio. Un momento spontaneo, ripreso dalle telecamere: poi, con le tute da volo verde salvia dell’Esercito, si sono preparati alla missione.

Leonor, con il suo fare composto, che mamma Letizia di Spagna ha sempre lodato, ha tenuto il briefing di volo davanti al padre e agli altri presenti, mostrando sicurezza nel presentare la missione e le principali procedure operative. Felipe ha ascoltato, osservato, e nel suo sguardo tutti gli esperti royal hanno notato l’orgoglio di un genitore che vede la propria figlia diventare grande. Prima del volo c’è stato anche il passaggio al simulatore, poi la preparazione in hangar e l’ingresso nei velivoli.

Il rapporto speciale tra Felipe e Leonor

Il legame tra Felipe e Leonor è sempre stato speciale. Il Re, fin da quando la primogenita era bambina, è sempre stato al suo fianco per celebrarla in ogni traguardo, dal primo giorno di scuola ai numerosi riconoscimenti che ha collezionato negli ultimi anni. La Principessa delle Asturie sta affrontando un percorso formativo durissimo – accademia navale, esercito, aeronautica – che il padre conosce perfettamente, avendolo vissuto in prima persona decenni fa.

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Tra padre e figlia, dunque, si è instaurata quella complicità tipica che nasce dalla condivisione delle esperienze in comune, e anche le immagini del primo spettacolare volo insieme hanno confermato l’orgoglio che prova Felipe per la primogenita. Leonor sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere pronta a raccogliere il testimone di una Monarchia che suo padre ha saputo modernizzare con intelligenza. E il volo sopra La Manga del Mar Menor, con il sole di Murcia che illumina i due Pilatus, è il simbolo perfetto di un passaggio generazionale già in corso.