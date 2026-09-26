Letizia di Spagna, il suo tailleur rosa è un inno alla femminilità

Romantico e femminile il look scelto dalla Regina Letizia di Spagna per il ritorno a scuola. Il tailleur rosa è uno dei suoi preferiti: perfetto per il rientro in ufficio

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IPA Letizia di Spagna

Si torna a scuola e Letizia Ortiz lo fa in grande stile. La Regina è stata ospite dell’inizio dell’anno accademico nella città di Toledo e ha sfoggiato un outfit perfetto per l’occasione. Un look comodo e professionale, ma senza rinunciare alla femminilità: il look perfetto cui ispirarsi per le prime settimane in ufficio. Il tailleur rosa è uno dei preferiti di Letizia, che lo aveva già indossato con accessori simili. Squadra vincente non si cambia.

Il completo di Letizia è professionale e femminile

Venerdì 25 settembre Letizia di Spagna è volata da Madrid a Toledo per presenziare all’apertura del nuovo anno accademico del corso di formazione professionale dell’istituto Ribera del Tajo di Toledo. La Regina ha trascorso l’intera giornata assieme a docenti e alunni e anche il suo look rispettava l’ambito accademico dell’occasione. Letizia ha optato per la formula più adatta a eventi di questo tipo, un completto due pezzi giacca e pantaloni.

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Si tratta di un tailleur firmato Hugo Boss in un vivace colore rosa corallo. Il taglio è classico ma originale. La giacca sagomata e lievemente oversize si chiude con un solo bottone tartarugato, ha i classici revers e una doppia tasca sul lato destro. A slanciare la figura ci pensano i pantaloni con pences a vita altissima, taglio dritto e orlo alla caviglia. Il tessuto è un fresco lino, perfetto per queste temperature d’inizio autunno, miti ma non troppo.

Letizia ha scelto di abbinare il tailleur a una semplice camicetta bianca, anche questa Hugo Boss, con scollo drappeggiato e un morbido fiocco. Ai piedi delle slingback nude dal tacco basso, il connubio perfetto da eleganza e comodità. Infine, alcuni dei suoi gioielli preferiti: gli orecchi dorati a forma di goccia di Pdpaola e gli anelli che porta sempre alle dita.

Il tailleur preferito della Regina

Il bel tailleur rosa di Hugo Boss non è una novità nel guardaroba della Regina. I più attenti lo ricorderanno, perché Letizia lo ha già sfoggiato in diverse occasioni. Lo stesso look con camicia bianca e scarpe nude lo aveva scelto nel 2024, in occasione della consegna dei Premi Nazionali di Innovazione e Design a Gran Canaria e, più recentemente, a un incontro con gli adetti dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione Internazionale quest’estate.

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D’altronde, sono finiti i tempi in cui ai vip era richiesto un cambio di look incessante e continuo. In quest’epoca in cui vige la sostenibilità, la vera eleganza è riutilizzare i propri abiti. Letizia di Spagna in questo è una vera esperta: i suoi capi del colore li usa e riutilizza spesso e volentieri, ravvivandoli con accessori sempre diversi e adattandoli di volta in volta all’occasione.

Il look più atteso di Letizia

Il mese di settembre darà grandi soddisfazioni agli appassionati di moda reale. Il 29 e 30 settembre i reali di Spagna accoglieranno il presidente francese Emmanuel Macron e la First Lady Brigitte, proprio mentre la Principessa Sofia si trasferisce a Parigi per studio. L’incontro avrà il suo culmine in una grande cena di gala al Palazzo Reale e si può star sicuri che Letizia sfoggerà un look da vera Regina.