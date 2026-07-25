Letizia di Spagna, l’abito con le ortensie è il suo migliore look di questa estate

Tre look dello stesso stilista in una settimana: a Ourense la Regina ha celebrato Adolfo Domínguez con l'abito in saldo e i suoi gioielli più iconici

IPA Letizia Ortiz

Nel guardaroba di ognuna di noi esiste un marchio rifugio, quello a cui si torna a occhi chiusi quando tutto il resto ci sembra noioso e già visto. Letizia di Spagna ha semplicemente portato il concetto alle estreme conseguenze. Infatti, si è presentata alla fabbrica di Adolfo Dominguez a San Cibrao das Viñas, alle porte di Ourense, per celebrare i 50 anni della maison galiziana.

Indossando, naturalmente, Adolfo Dominguez. È il terzo look firmato dallo stilista in meno di una settimana: definirla ambasciatrice del made in Spain, a questo punto, suona quasi riduttivo.

Il conto alla rovescia era iniziato domenica 19 luglio, quando per la finale del Mondiale al MetLife Stadium (dove la Spagna ha battuto l’Argentina) la Regina aveva ripescato un abito rosso della firma, replicando il giorno dopo alla Zarzuela, sempre in rosso e sempre Dominguez, per ricevere la Roja campione del mondo.

IPA

Letizia di Spagna, la visita alla fabbrica per i 50 anni del marchio

Ad accogliere la Regina Letizia c’erano lo stilista in persona e la figlia Adriana Dominguez, oggi presidente dell’azienda. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la visita sarebbe durata più di un’ora e mezza: prima lo showroom con la collezione primavera-estate 2026, battezzata Zenit, poi il laboratorio di sartoria, il reparto di design e modellistica, fino agli uffici di comunicazione ed e-commerce. Al termine, un’ovazione dei dipendenti.

IPA

“La Regina è una grande ambasciatrice della moda spagnola, non solo della nostra”, ha dichiarato Adriana Dominguez, ricordando che Letizia era già cliente del marchio ben prima di diventare principessa delle Asturie e che, ancora oggi, continuerebbe a entrare personalmente nei negozi, senza zone riservate.

Un’abitudine che spiega parecchio del rapporto tra la Regina e questa firma, nata a Ourense nel 1976 da una sartoria di famiglia e oggi presente in 54 Paesi. Per El Correo Gallego, la tappa segna anche il ritorno ufficiale di Letizia in Galizia dopo l’agosto 2025, quando con Felipe VI aveva visitato le zone dell’Ourense devastate dagli incendi.

L’abito nuovo: cotone, fantasia e prezzo in saldo

Per l’occasione Letizia ha debuttato un abito inedito che sarebbe il diciassettesimo capo diverso di Adolfo Dominguez nel suo armadio. Un vestito a stampa multicolor su toni tenui che ricordano dei fiori, con scollo arricciato, maniche corte, arricciature sui fianchi e gonna svasata plissettata in lunghezza midi, chiusa da una zip invisibile sulla schiena. Tessuto: cotone al 100%, il che con il caldo di luglio non è un dettaglio da poco.

Il particolare più democratico, però, è il prezzo: il modello è attualmente in saldo al 50%, passato da 199 a 99 euro. Una cifra che, per una volta, non richiede il patrimonio di una casa reale, e che ha già trasformato l’abito in un candidato al sold out. Ma questo sappiamo, è un must della regina, che spesso indossa abiti con prezzi avvicinabili e ama girare anche per i mercatini.

Borsa, gioielli e il giallo dei sandali (che forse sono verdi)

A completare il look, una nuova borsa in pelle di Adolfo Dominguez, secondo omaggio della giornata al padrone di casa: si tratterebbe del modello Dorna della collezione Zenit. Sui sandali, invece, ci sono dei dubbi.

Sembrerebbero beige, di Massimo Dutti, con tacco di 3,5 centimetri e chiusura a fibbia laterale (online a 89,95 euro nella variante pitonata, lisci quelli della Regina). C’è chi dice che sarebbero invece verdi e già visti in stagioni precedenti.

IPA

Nessun dubbio, infine, sui gioielli, dove Letizia è andata sul sicuro riciclando pezzi ormai iconici del suo cofanetto: l’anello di Coreterno e gli orecchini a tre cerchi, il modello Shewel di Gold&Roses che aveva indossato per la prima volta il 6 settembre 2022.