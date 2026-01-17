Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna torna agli impegni pubblici in un momento delicato per la famiglia reale spagnola, segnato dal lutto per la scomparsa di Irene di Grecia. Lo fa scegliendo un look che non passa inosservato: una giacca di pelle rossa, già vista in passato, simbolo di forza, continuità e rispetto del ruolo istituzionale, anche nei giorni più difficili.

Letizia di Spagna, il look con la giacca rossa di pelle (riciclata)

In occasione della sua partecipazione al Global Caregivers Forum, evento internazionale dedicato al ruolo e alla tutela dei caregiver, Letizia di Spagna ha confermato ancora una volta il suo stile essenziale, ma deciso. La Regina ha indossato una giacca di pelle rossa, un capo non nuovo nel suo guardaroba, già sfoggiato in diverse occasioni ufficiali nei mesi primaverili.

IPA

Tra queste, anche la fiera di arte contemporanea ARCO, uno degli appuntamenti culturali più importanti di Madrid, dove Letizia aveva già abbinato la stessa giacca ad un look dal taglio moderno e minimal. Il riutilizzo del capo sottolinea una scelta ormai abituale per la sovrana, decisa a puntare su una moda consapevole, fatta di capi riciclati e reinterpretati nel tempo, sulla scia di quanto fatto già più volte da Kate Middleton.

IPA

Per il Global Caregivers Forum, Letizia ha scelto di abbinare la giacca rossa a dei pantaloni a quadri principe di Galles, creando un equilibrio tra eleganza istituzionale e carattere contemporaneo. Un outfit sobrio, ma reso più incisivo dal colore acceso della pelle, che spicca senza risultare fuori luogo nonostante il periodo di lutto.

Durante l’evento Letizia ha preso parte agli incontri con esperti e rappresentanti delle istituzioni internazionali, ribadendo l’importanza del riconoscimento sociale e politico del lavoro di cura. La sua presenza ha confermato l’impegno costante della Regina sui temi sociali, portati avanti con discrezione e determinazione anche in momenti personali complessi.

L’addio a Irene di Grecia

La scelta di un look così deciso arriva nei giorni dell’addio a Irene di Grecia, scomparsa recentemente. Irene era la sorella della regina Sofia di Spagna, zia del re Felipe VI e figura molto legata alla famiglia reale spagnola con cui ha condiviso gran parte della sua vita.

IPA

Dopo l’abolizione della monarchia in Grecia, Irene si era infatti stabilita in Spagna, vivendo a lungo accanto alla sorella Sofia. Donna riservata, lontana dai riflettori, era conosciuta per il suo carattere discreto e per l’impegno in ambito culturale e umanitario, ma anche per lo splendido rapporto costruito con Felipe. All’interno della Zarzuela rappresentava una presenza costante, profondamente inserita nella quotidianità della famiglia reale.

La sua morte ha colpito da vicino la Casa Reale spagnola che ha affrontato il lutto mantenendo, come da tradizione, il senso del dovere istituzionale. In questo contesto l’apparizione pubblica di Letizia assume un significato particolare: un equilibrio tra rispetto per il dolore privato e continuità del suo ruolo pubblico.

La giacca rossa, riciclata e già nota, diventa così non solo una scelta di stile, ma anche un messaggio silenzioso. La vita istituzionale prosegue, con sobrietà e forza, anche nei momenti di perdita.