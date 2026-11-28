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IPA Regina Letizia di Spagna

Il vento di Madrid ha rischiato di rovinarle l’ingresso, tanto che Letizia di Spagna ha dovuto trattenere il cappotto con una mano per evitare che volasse via.

La Regina ha accompagnato Felipe VI al Museo del Prado il 25 novembre, dove ha accolto insieme al marito il presidente austriaco Alexander Van der Bellen e la moglie Doris Schmidauer, in visita alla mostra dedicata a Mariana d’Austria. E, per l’occasione, ha scelto di indossare un capo che ormai è un must del suo guardaroba: il cappotto fucsia firmato Carolina Herrera.

Un colore tutt’altro che facile, soprattutto quando occupa così tanto spazio in un look. Ma Letizia ha dimostrato ancora una volta di saperlo portare con una naturalezza che non è così scontata. Il merito, questa volta, è anche di un abbinamento che merita un’attenzione particolare.

Letizia di Spagna sfida il vento col cappotto fucsia

Il cappotto fucsia scelto da Letizia ha ormai una storia piuttosto lunga nel guardaroba della Regina. Firmato Carolina Herrera, in lana e cashmere, appartiene alla collezione autunno-inverno 2019/2020, ma Letizia lo ha mostrato per la prima volta nel novembre 2021, durante il viaggio di Stato in Svezia. Da allora lo ha recuperato in diverse occasioni, anche durante le visite ufficiali in Danimarca e nei Paesi Bassi.

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È un modello dalla linea leggermente svasata, con revers classici e una lunghezza sotto il ginocchio. La particolarità, naturalmente, è il colore: un rosa fucsia molto intenso, che difficilmente potrebbe essere relegato al ruolo di semplice capospalla. Un genere di capo che ridefinisce da solo un outfit e che richiede una certa sicurezza nel momento in cui si decide di indossarlo.

A Madrid Letizia ha scelto di portarlo appoggiato sulle spalle. Una modalità che ha già utilizzato in passato e che rende il cappotto ancora più scenografico.

Una volta arrivata al Prado, Letizia ha dovuto fare i conti anche con il vento di Madrid. Le raffiche hanno iniziato a sollevare il cappotto, tanto che la Regina è stata costretta ad afferrarlo per tenerlo sulle spalle.

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Il completo bordeaux abbinato al rosa

La vera novità rispetto alle precedenti apparizioni del cappotto è quello che Letizia ha scelto di indossare sotto. La Regina ha optato infatti per un tailleur bordeaux di Bleis Madrid. Un completo sartoriale composto da blazer monopetto e pantaloni coordinati, dalla linea pulita e piuttosto classica.

A cambiare completamente la percezione dell’insieme è la blusa rosa intenso, con una morbida lazada al collo. Un dettaglio che Letizia ama particolarmente e che, in questo caso, ha una funzione precisa: riprende il colore del cappotto e lo mette in relazione con il bordeaux del tailleur. Anche gli accessori seguono la stessa palette, con décolleté e in tonalità bordeaux.

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L’accostamento potrebbe sembrare insolito, ma il fucsia e il bordeaux funzionano bene proprio perché non cercano di somigliarsi. Il cappotto attira inevitabilmente lo sguardo, mentre il completo, con la sua tonalità più scura, riequilibra l’insieme.

La blusa rosa fa da collegamento tra i due, riprendendo il colore del capospalla senza rendere l’outfit troppo uniforme. È un abbinamento che richiede una certa sicurezza, soprattutto quando il colore più acceso è quello di un cappotto, e Letizia lo porta con grande disinvoltura.