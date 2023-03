Giancarlo Magalli, lo sfogo: “Vorrei andare all’Isola, non mi chiama più nessuno”

Fonte: IPA Giancarlo Magalli parla dopo il tumore: “Nessuna proposta dalla Rai, i miei programmi ad altri”

Giancarlo Magalli, storico volto della televisione italiana, era stato costretto ad abbandonare gli studi televisivi a causa della malattia: “Non avrei potuto continuare a lavorare nelle condizioni in cui ero. Dopo vent’anni non ce la facevo più a mandare avanti un impegno quotidiano” ha dichiarato sulla decisione di lasciare la trasmissione I fatti vostri.

Oggi, guarito dal linfoma che lo ha costretto a un lungo periodo lontano dal lavoro, il conduttore lancia un appello ai suoi colleghi, il desiderio è quello di tornare in televisione, il mondo cui da sempre appartiene e che, adesso, sembra non aver più spazio per lui. Ecco le sue parole.

“Voglio tornare in tv”, l’appello di Giancarlo Magalli

La malattia l’ha tenuto lontano dal piccolo schermo per oltre un anno, ma oggi, Giancarlo Magalli, che sta affrontando un percorso di recupero, si sente pronto a rimettersi in gioco, seppur per lui non è prevista alcuna nuova conduzione. Sulla questione, il conduttore si è sfogato in una lunga e sincera intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Chi.

“Voglio tornare in tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me” si è sfogato Magalli. “Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu sì que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano”. Ed è proprio alla regina di Mediaset, Maria De Filippi, che il conduttore si è infine rivolto, chiedendole di ricordarsi di lui. Non sappiamo se la conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te accoglierà la richiesta del collega.

Magalli ha poi rivelato di aver ricevuto la proposta di partecipare al GF Vip nel ruolo di concorrente, proposta che ha rifiutato, seppur non gli dispiacerebbe prendere parte al reality show nel ruolo di opinionista: “Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vedermi lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Alfonso Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”.

Sembra consumarsi così l’addio di Giancarlo Magalli alla Rai, dopo decenni di una lunga carriera all’interno dell’emittente nazionale. Se il quotidiano talk show I fatti vostri è stato lasciato da conduttore a causa della malattia, diversa è la questione sul suo ruolo di voce narrante de Il collegio, ricoperto oggi da Nino Frassica: “Avrei potuto farlo senza problemi, mi è dispiaciuto non proseguire”. Anche per il quiz Una parola di troppo, “non è stata colpa della malattia. I risultati c’erano, a mancare erano i soldi”.

Giancarlo Magalli, il ritorno in tv dopo la malattia

È stato solo lo scorso gennaio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, che Giancarlo Magalli ha raccontato per la prima volta la causa della lunga assenza dalla televisione. “Ora sto meglio – ha spiegato a Chi – ho curato un linfoma alla milza e sono qui a raccontarvi tutto. L’ho scoperto per caso: non mi sentivo bene: dolori, debolezza. Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero. E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto. Ora voglio tornare in tv”.