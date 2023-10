Da qualche settimana è tornato in tv con una rubrica a I Fatti Vostri, ma a Giancarlo Magalli questo non basta: ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, il conduttore è tornato a parlare della malattia che lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo per un anno e mezzo. E anche in questa occasione non ha risparmiato una frecciata alla Rai, lanciando ancora una volta un appello per avere un programma tutto suo.

Giancarlo Magalli torna a parlare della malattia e non risparmia una frecciata alla Rai

Nelle ultime settimane Giancarlo Magalli è tornato in tv con una nuova rubrica a I Fatti Vostri, dopo essere stato al timone della trasmissione per ben ventuno edizioni. Eppure il conduttore vorrebbe tornare alla guida di un programma tutto suo, come ha fatto sapere in diverse interviste.

Lo ha fatto anche ai microfoni di Domenica In: ospite di Mara Venier, Magalli è tornato a parlare della malattia che lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo per mesi. E con un velo di amarezza e insoddisfazione, ha raccontato di aver sempre fatto del suo meglio durante il suo lungo percorso in tv, senza risparmiarsi mai. “Non basta il pubblico che per fortuna mi ha sempre gratificato della sua simpatia. Ci sono anche altre persone che devono essere d’accordo. Poi se in Rai decidono che devi fare fino a quello, pazienza, anche se pensi di poter fare di più“.

Il conduttore ha anche parlato del tumore che lo ha tenuto in panchina per parecchio tempo: oggi per fortuna è un capitolo che si è lasciato alle spalle, ma che ha condizionato fortemente la sua carriera. La malattia è arrivata all’improvviso e ha cambiato completamente le carte in tavola: “Ho lasciato le trasmissioni. Dopo un anno e mezzo, quando sono guarito non ne ho ritrovata una di trasmissione. Ricominciamo da capo”.

Mara Venier a quel punto gli augurato di tornare con un programma tutto suo e Magalli ha replicato lanciando una frecciata neanche troppo velata alla Rai: “Lo spero anche io di tornare, ma mi sa che sono il solo a sperarci“.

Magalli e le continue polemiche con la dirigenza Rai

Non è la prima volta che Giancarlo Magalli si espone in maniera esplicita contro la Rai: il conduttore non ha mai nascosto di voler tornare al timone di una trasmissione tutta sua, una sfida che sarebbe accoglierebbe immediatamente a braccia aperte.

Eppure per lui non è ancora arrivata una proposta. Ad amareggiarlo, è stato il trattamento subito dopo la guarigione, dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni: “I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. (…) Trovarmi senza un programma è qualcosa che mi è dispiaciuto molto. Tutto ciò che facevo è stato dato ad altri”, aveva raccontato qualche tempo fa.

Anche a Mara Venier ha sottolineato il suo impegno durante i decenni in Rai: “Mi ritengo una persona fortunata, ritengo di aver più ricevuto. Ho dato con onestà quello che mi veniva chiesto, cercando di fare sempre bene, non essere al di sotto di quello che i datori di lavoro volessero da me”.