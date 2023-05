“Da noi… a ruota libera”, Giancarlo Magalli polemico dopo l’intervista della Fialdini

Giancarlo Magalli ha scritto un post piuttosto polemico su Facebook. Il motivo? L’intervista a Michele Guardì, storico regista de I Fatti Vostri, che è andata in onda domenica 28 maggio nel salotto di Da noi… a ruota libera, talk pomeridiano condotto da Francesca Fialdini. Le lamentele rivolte al regista sono a dir poco piccate e non è passata inosservata la frecciatina alla volta di Salvo Sottile, giornalista che nel 2021 ha ereditato la conduzione del programma di Rai 2.

Giancarlo Magalli furioso per l’intervista a Michele Guardì

I Fatti Vostri è una pietra miliare di mamma Rai e per anni Giancarlo Magalli ne è stato il padrone di casa. Il conduttore ha lasciato il programma tre anni fa e, a dispetto dei gossip che allora circolavano sul web, non ha mai espresso astio nei confronti del suo “erede”, il giornalista Salvo Sottile, che conduce dal 2021 in coppia con Anna Falchi.

Quel che Magalli ha scritto su Facebook questa domenica dopo l’intervista a Michele Guardì nel talk di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera ha, però, tutt’altro sapore. Perché se è vero che l’addio a I Fatti Vostri è stato una sua scelta, d’altra parte vedersi cancellato come con un colpo di spugna da chi ha lavorato al suo fianco per tanti anni (anzi, decenni) non lo ha lasciato indifferente.

“Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato – si legge nel post di Magalli -. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”.

Il giornalista Salvo Sottile nel mirino di Magalli

Se l’incipit del post è dedicato allo storico regista de I Fatti Vostri, il resto è un vero e proprio attacco nei confronti di Salvo Sottile, il giornalista che da tre anni conduce il programma di Rai 2. E dire che lo stesso Sottile aveva parlato di un rapporto pacifico con Magalli, sostenendo di avergli persino chiesto dei consigli per la nuova avventura televisiva e di averlo invitato più volte in trasmissione.

“Forse non vuole scontentare Salvo – prosegue l’invettiva social del conduttore -, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc.) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo“.

Al momento sia Michele Guardì che Salvo Sottile non hanno rilasciato alcun commento seguendo la linea dell’indifferenza.

Magalli e la nuova vita dopo il tumore

Non è stato un periodo semplice per Giancarlo Magalli, che ha dovuto affrontare sette mesi di cure intense a causa di un linfoma alla milza. Fortunatamente è riuscito a guarirne e, come ha spiegato in una recente intervista a Tv Blog, si sente in forma ed è pronto a tornare al suo lavoro.

Nessun futuro in Rai all’orizzonte, però. Nella stessa intervista il conduttore aveva lamentato ancora una volta un’indifferenza che lo ha lasciato con l’amaro in bocca: “I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. (…) Trovarmi senza un programma è qualcosa che mi è dispiaciuto molto. Tutto ciò che facevo è stato dato ad altri, ma il direttore Coletta mi ha promesso d’interessarsi. Mi auguro che ciò si trasformi in qualcosa di concreto”. Poi ha aggiunto di tenere ancora all’azienda ma “ciò non vuol dire che rifiuterei un’offerta di Mediaset, se fosse interessante”. Il futuro televisivo di Magalli è ancora tutto da scrivere ma il conduttore ha già ammesso che accetterebbe volentieri un invito da Alfonso Signorini…