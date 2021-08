I Fatti Vostri, Salvo Sottile svela la reazione di Magalli

editato in: da

Salvo Sottile racconta il rapporto con Giancarlo Magalli e la reazione del conduttore nei confronti del giornalista che prenderà il suo posto a I Fatti Vostri. Il prossimo 13 settembre infatti la trasmissione di Rai Due tornerà in onda. A tenere compagnia ai telespettatori però non ci sarà più Magalli, bensì la squadra formata da Sottile e Anna Falchi.

A dispetto dei gossip, lo storico conduttore dello show aveva spiegato che l’addio a I Fatti Vostri era una sua scelta e non aveva mostrato nessun astio nei confronti dei nuovi presentatori. Una situazione chiarita anche da Sottile che ha lasciato intendere l’esistenza di un’atmosfera distesa con Giancarlo a cui avrebbe chiesto dei consigli. “Ho chiesto una serie di consigli a Magalli e lui è stato molto carino nel darmeli – ha rivelato a Nuovo Tv -. L’ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che sarà sempre casa sua”.

Il giornalista potrà contare inoltre sull’aiuto di Anna Falchi che lo affiancherà nella conduzione. “Ci conoscevamo solo di vista e lei per me è stata una bellissima sorpresa – ha raccontato -. Oltre ad essere una grande professionista, Anna è una persona molto empatica e ironica, una dote che fa la differenza”. Infine Sottile ha fornito qualche indicazione sul futuro dello show che sarà improntato soprattutto sull’informazione. “Visto che sono un giornalista, l’informazione sarà predominante – ha chiarito -, ma ci sarà spazio per tante nuove rubriche”.

Dopo 21 anni sarà difficile sostituire Giancarlo Magalli alla guida de I Fatti Vostri, ma Salvo Sottile e Anna Falchi sono pronti a raccogliere la sfida. “Non sono stato fatto fuori – aveva chiarito il conduttore dopo l’annuncio dell’addio -. Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo […] Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero. Quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile”. A settembre per lui inizierà un nuovo capitolo in Rai che lo vedrà alla guida di un quiz.