Anna Falchi a I Fatti Vostri: la frecciatina a Giancarlo Magalli

Anna Falchi, carriera e vita privata di una showgirl bellissima

Anna Falchi replica a Giancarlo Magalli con una frecciatina, parlando del suo arrivo a I Fatti Vostri. Ormai è ufficiale, lo storico conduttore non sarà più al timone della trasmissione, lasciando il posto ad Anna Falchi. Sarà lei, insieme a Salvo Sottile, ha condurre lo show Rai.

Un cambio di rotta che è stato commentato dallo stesso Magalli in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. “Con Sottile non ci sono mai stati malumori, devo dire che quello che fa lo fa anche bene – ha spiegato -. Magari lui poteva avere la voglia di fare di più… Lui mi aveva detto di no. Mi ha detto che non avrebbe voluto fare I Fatti Vostri ma di voler fare altro, forse altro non ha trovato. Va bene, anzi un giornalista ci vuole”. Poi un commento su Anna Falchi. Quando il giornalista gli ha chiesto: “La scelta di Anna Falchi al suo posto ha fatto fare un salto dalla sedia a molti. Cosa c’entra?”, la risposta di Magalli è stata: “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

Parole a cui la Falchi ha replicato, lanciando una frecciatina al conduttore in occasione di un’intervista. “Non è usanza chiamarsi quando si inizia un nuovo programma, a meno che non si sia grandi amici – ha rivelato al settimanale Mio -. Io grandi amici nel mondo dello spettacolo non ne ho, quindi non vedo perché avrei dovuto sentirlo. Non ho bisogno di chiedere alcun consiglio a Magalli, mi affido completamente alle mani di Michele Guardì: lui mi ha scelta e io ascolterò solo lui”.

Una frecciatina che arriva dopo che lo stesso Magalli aveva cercato di fare chiarezza riguardo i nuovi conduttori de I Fatti Vostri. “A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi che ovviamente sono più appetibili per fare gossip – aveva detto -. Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”. Non resta che attendere il ritorno de I Fatti Vostri per scoprire come sarà la nuova conduzione post Magalli.