Giancarlo Magalli, le sue parole su Samanta Togni e il futuro a I Fatti Vostri

Samanta Togni compie 40 anni, danza, carriera e vita privata

Giancarlo Magalli ha parlato del prossimo anno in tv e dell’addio a I Fatti Vostri della sua collega Samanta Togni, dedicandole parole di stima. Lo storico conduttore, della popolare trasmissione di intrattenimento di Rai 2, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, nella quale ha commentato la decisione presa dalla co – conduttrice in merito alla prossima stagione televisiva.

Infatti Samanta Togni aveva affidato alle pagine di Nuovo l’annuncio che non avrebbe preso parte a I Fatti Vostri nell’edizione del programma 2021 – 2022: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere – aveva spiegato nella recente intervista – , però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.

Ora Giancarlo Magalli ha parlato anche di lei nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv in cui l’ha tratteggiata come una persona adorabile con cui è andato sempre d’accordo: “Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi”.

Ancora non è noto chi andrà a sostituire Samanta Togni, anche se sono circolate delle voci: una di queste si riferiva al nome di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia. Classe 1984, Pamela Camassa ha un interessante curriculum nel mondo dello spettacolo che l’ha vista lavorare sia come attrice che in televisione, proprio sul piccolo schermo tra gli ultimi progetti si può ricordare quello di Amici Celebretis, che l’ha vista vincere insieme al compagno. Per il momento si tratta di voci, che non sono state commentate da Magalli.

Nell’intervista, invece, ha parlato anche del futuro a I Fatti Vostri dove sarà presente anche il prossimo anno, spiegando anche la fatica di un impegno che dura per tanti mesi: “Per quattro mesi uno ce la fa, ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a Natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare”.

Oltre allo storico programma mattutino di Rai 2, infatti, Giancarlo Magalli dovrebbe essere impegnato con un quiz pomeridiano sulla stessa rete, show che – secondo le indiscrezioni che erano emerse da TvBlog – dovrebbe andare in onda ogni giorno nel pomeriggio (escluso il fine settimana).