Samanta Togni, l’addio a I Fatti Vostri: “Una mia decisione”

Samanta Togni compie 40 anni, danza, carriera e vita privata

Samanta Togni chiude la sua esperienza a I Fatti Vostri. Dopo un solo anno trascorso in conduzione, la ballerina ha deciso che il suo percorso all’interno del programma di Rai2 poteva dirsi concluso. E per sua decisione.

L’annuncio arriva dalle colonne di Nuovo, al quale ha rivelato di essere pronta per altri progetti e di non aver ricevuto alcuna pressione perché lasciasse la trasmissione, che ha condotto con Giancarlo Magalli per una sola stagione.

“L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.

A differenza di altre occasioni, la conduzione femminile del fortunato programma di Rai2 si chiude per volere della diretta interessata, che sta già pensando a qualcosa di personale da aggiungere alla sua carriera televisiva.

Una vita professionale tutta condotta sulle montagne russe, quella di Samanta Togni, approdata in tv da giovanissima grazie a Ballando Con Le Stelle, che ha lasciato dopo quasi 15 anni di permanenza. E così, dopo un solo anno di cambio di prospettiva, la ballerina dà un nuovo colpo di coda alla sua vita stupendo il pubblico che si era già abituato alla sua presenza gradevole e alle sue lezioni di danza quotidiane, che erano già diventate alla portata di tutti.

Dietro a questa sua decisione così drastica, potrebbe esserci il desiderio di dedicarsi maggiormente alla famiglia e a suo marito, Mario Russo, conosciuto in treno e sposato dopo poco a seguito di un vero e proprio colpo di fulmine.

Per il momento, non si conosce il nome della sua sostituta, anche se si potrebbe già presupporre un ritorno di Roberta Morise che condusse il programma fino al 2020. Tutto tace sul fronte Giancarlo Magalli, invece, che non ha ancora commentato l’annuncio dell’addio di Samanta Togni che è arrivato inaspettato per tutti.

Non si esclude la possibilità di un ritorno alla sua professione, ma dalle parole della diretta interessata si evince una volontà certa di proseguire con la carriera televisiva grazie alla quale si è fatta amare e conoscere da un pubblico diverso e più ampio, quello che vuole continuare a conquistare. Samanta Togni è attualmente alla guida di un programma tutto suo, Domani è Domenica, che conduce con successo nella domenica mattina di Rai2.