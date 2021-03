Roberta Morise si fidanza con Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico

editato in: da

Roberta Morise ha condiviso su Instagram uno scatto che testimonia la nascita di un nuovo amore. La showgirl e conduttrice calabrese è in dolce compagnia di Giulio Fratini, l’imprenditore che in passato ha avuto una relazione con Raffaella Fico. La foto che ritrae la coppia sotto un caldo sole ha provocato immediatamente una catena di commenti da parte dei fan, entusiasti per la lieta (e inaspettata) rivelazione.

Con una didascalia più che sintetica (solo l’emoji di un sole) la Morise non ha fatto una dichiarazione esplicita ai suoi followers, ma aver “cuorato” tutti i commenti ha rappresentato per tutti una più che valida conferma. Roberta Morise ha fatto parlare di sé sia per la sua attività in tv che per via dei suoi presunti flirt, fra tutti quello con il cantante Eros Ramazzotti (poi smentito) e quello con uno dei tenori de Il Volo, ma anche per la relazione di lunga data con il conduttore Carlo Conti.

Originaria di Cariati (Cosenza), Roberta è stata concorrente di Miss Italia nel 2004 per poi diventare di casa alla Rai in programmi di successo come L’Eredità, I Migliori Anni e I Raccomandati. A lungo è stata al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri e attualmente cura una rubrica musicale a Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero.

Con l’uscita allo scoperto di Giulio Fratini sembra che la vita sentimentale della bella Roberta abbia raggiunto un equilibrio. La showgirl appare felice e rilassata mentre l’imprenditore le cinge delicatamente i fianchi, in un abbraccio che la dice lunga sul rapporto tra i due. Fratini non è estraneo alla cronaca rosa e spesso si è parlato di lui, soprattutto quando il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in esclusiva che lo ritraevano in preda ad appassionati baci con la showgirl Raffaella Fico.

La relazione tra i due ai tempi è durata soltanto pochi mesi. Chissà se questa volta tra Roberta Morise e Giulio Fratini sarà più di un semplice flirt temporaneo. La foto pubblicata su Instagram sembra proprio voler ufficializzare la cosa, a giudicare dalla tenera posa. E se questo non bastasse, la bella Roberta ha anche condiviso nelle ultime ore una stories, sempre su Instagram, con la canzone “I found a love” (“ho trovato un amore”) di Etta James. Non c’è che dire, è un momento di grande felicità.